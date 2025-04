Il Milan ha scelto il piano per Camarda in vista della prossima stagione, nessun dubbio

Tutto già deciso per quello che riguarda il futuro di Francesco Camarda in casa Milan con la società che ha preso la sua decisione in vista della prossima stagione.

Finito ai margini della prima squadra con l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina, Francesco Camarda si è aggregato in pianta stabile con il Milan Futuro per aiutare la squadra ad ottenere una difficile salvezza.

Il classe 2008 è stato più volte utilizzato da Paulo Fonseca all’inizio del campionato, venendo schierato anche da titolare nella partita di Cagliari. Il giovane centravanti non aveva mai trovato grande continuità però, costretto a fare la spola tra la prima squadra e il Milan Futuro, venendo spesso lasciato in panchina anche da Daniele Bonera non allenandosi con continuità insieme ai suoi compagni. Il Milan sa di avere tra le mani un gioiello e non vuole rovinarlo quindi avrebbe già deciso quale sarà il destino del giovane attaccante in vista della prossima stagione.

Futuro Camarda, il Milan ha fatto la sua scelta

La volontà del Milan in vista della prossima stagione è quella di andare a cedere in prestito secco Francesco Camarda in Serie A. Il classe 2008 sarà lasciato per un anno in un club che possa dargli maggiore minutaggio in vista del prossimo campionato, permettendo al club rossonero di vedere da vicino i progressi del diciassettenne.

Durante gli ultimi giorni del calciomercato invernale fu il Monza a farsi avanti per ottenere il prestito secco di Francesco Camarda con Adriano Galliani che ha visto sfumare il colpo proprio all’ultimo quando Zlatan Ibrahimovic lo ha richiamato affermando che non se ne sarebbe fatto più nulla. Camarda è rimasto al Milan perdendo però sempre più spazio in prima squadra e venendo aggregato al Milan Futuro.

Il Monza sarebbe disposto a prendere il giocatore in prestito in vista della prossima stagione ma il Milan preferirebbe vedere la punta all’opera nella massima serie avendo dimostrato di poterci stare senza alcun tipo di problema. Ora i rossoneri saranno chiamati a fare la scelta giusta sul club andando a trovare una società che si possa accontentare di avere Camarda per un solo anno contribuendo alla crescita del calciatore del Milan.

Queste ultime settimane che mancano alla conclusione della stagione saranno fondamentali per Camarda che avrà la possibilità di mettere minuti nelle gambe nel campionato di Serie C con mister Oddo deciso a puntare su di lui nelle ultime partite del girone B. Il Milan Futuro è chiamato a vincere per cercare di ottenere una salvezza diretta che fino ad un mese fa appariva una chimera.