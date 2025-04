Bomba Milan, il ritorno è clamoroso: gioca anche il Mondiale per Club

Dal Milan al Mondiale per Club, succede tutto a fine campionato: colpo di scena sul mercato per i rossoneri ma non solo

Per il Milan, sono tanti i temi molto caldi in questo momento. Da un lato, in campo, i rossoneri devono provare a chiudere l’annata al meglio e magari ritrovare slancio dopo la vittoria di Udine per 4-0 per un approccio più aggressivo e ottimista agli ultimi impegni stagionali. Fuori dal campo, invece, la società è già al lavoro per impostare un calciomercato di alto profilo, provando a farsi trovare pronta per una rifondazione profonda al termine del campionato.

Molto passerà, lo sappiamo, dalla scelta del nuovo direttore sportivo, che indirizzerà numerose strategie. Il nome in pole sembra in questo momento quello di Tare. Dalla nuova figura dirigenziale, si passerà poi alla scelta dell’allenatore. Il tutto, da fare quanto prima per essere in grado di compiere da subito i primi fondamentali acquisti e non solo.

La presenza in calendario del Mondiale per Club, come è noto, aprirà già una prima finestra di mercato ai primi di giugno. Finestra di cui potranno usufruire anche le società non impegnate nel torneo statunitense. Il Milan deve sbrigarsi se vuole mettere le basi di una annata ben diversa. E ci saranno dunque tante operazioni da compiere nell’immediato, a campionato finito. In entrata ma anche in uscita e con il Mondiale per Club che potrà incidere in tanti modi.

Milan, addio Joao Felix già deciso: il Benfica vuole riportarlo ‘a casa’

Sembra essere già tutto chiaro per quanto riguarda l’addio di Joao Felix. Il portoghese ha deluso grandemente le aspettative e non ci sarà alcun tentativo di riscatto dal Chelsea. Ma per l’attaccante sembrerebbe esserci già una nuova destinazione sullo sfondo, con un possibile clamoroso ritorno al Benfica.

Dai lusitani, qualche anno fa, Joao Felix aveva spiccato il volo venendo pagato una cifra spropositata dall’Atletico Madrid. Ma non mantenendo poi le attese su di lui. Ad ogni modo, al Benfica non lo hanno dimenticato. E proprio per avere un rinforzo di alto livello da sfruttare al Mondiale statunitense, secondo i portoghesi di ‘Record’ verrà fatto un tentativo con il Chelsea. Pista non facile ma piuttosto suggestiva, i londinesi potrebbero anche acconsentire a una partenza in saldo, non avendo intenzione di puntare ancora su di lui.