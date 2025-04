Milan, tradimento Tonali: la scelta gela i tifosi

Il Milan non ha dimenticato Tonali, dispiacere per i tifosi rossoneri che possono assistere al ‘tradimento’ dell’ex centrocampista

Per il Milan attuale, è il momento di pensare con grande attenzione alle prossime scelte e provare a ricostruire un percorso vincente dalle fondamenta. Il Diavolo viene da una stagione che definire complicata è poco e ha necessità di ripartire, dal prossimo anno, con idee più chiare e con un rinnovamento in varie componenti. E’ stata presa coscienza, in società, degli errori commessi negli ultimi tempi e non mancano, nell’ambiente, i rimpianti per diverse figure del recente passato che non ci sono più. Come Sandro Tonali, un leader indimenticato.

Nell’estate del 2023, il Milan scelse di accettare la super offerta del Newcastle per monetizzare la cessione del centrocampista. Ma inevitabilmente, senza di lui, se le casse del club ne hanno beneficiato la squadra ha perso molto in termini di qualità e carisma a 360 gradi. Nei tre anni in rossonero, Tonali era stato un trascinatore e aveva avuto molta parte nella conquista dello scudetto del 2022 e anche nella successiva cavalcata in Champions fino alla semifinale.

Dopo il lungo stop per la squalifica per il calcioscommesse, Tonali è tornato in campo a fare ciò che sa fare meglio. Si è ripreso la maglia della Nazionale e anche al Newcastle ha ripreso i suoi livelli abituali. A lui tantissimi tifosi del Milan guardano con nostalgia. E con il timore che possa presto unirsi a una delle rivali storiche del Diavolo.

Tonali nel mirino della Juventus: i bianconeri ci provano, gli scenari

Il suo nome riemerge in tema di calciomercato e c’è un club su tutti che potrebbe provare il colpo grosso. In particolare, la Juventus ci starebbe pensando seriamente.

Che il giocatore piaccia, e molto, dalle parti di Torino non è certamente un mistero, anzi. I bianconeri, in estate, avranno bisogno nuovamente di una campagna acquisti aggressiva. E proprio il centrocampista azzurro potrebbe fare al caso loro per il salto di qualità definitivo in mediana. Stando agli ultimi rumours, la Juventus potrebbe inserire Douglas Luiz come contropartita per il Newcastle per arrivare a Tonali e in questo senso i contatti sarebbero già stati avviati. Per il momento, però, da parte dei ‘Magpies’ non ci sarebbe alcuna intenzione di privarsi di uno dei loro uomini di riferimento.