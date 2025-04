40 milioni con tre giocatori: il Milan li ha già ceduti, che tesoretto

Il Milan sa bene di dover fare cassa attraverso la cessione di diversi calciatori per andare a sopperire alle mancate entrate derivanti dalla Champions League considerato il fatto che difficilmente la squadra di Conceicao riuscirà a raggiungere uno dei primi quattro posti.

Se da una parte il Milan vorrebbe evitare di cedere i pezzi pregiati della rosa, la dirigenza dovrà essere brava nel cercare di piazzare quei calciatori che non rientrano nei piani del club.

La stagione che volge al termine è stata davvero difficile per i colori rossoneri con il Milan che è riuscito a togliersi una soddisfazione solamente in occasione della Supercoppa italiana. Trofeo a parte, la squadra ha fatto fatica prima con Fonseca e sta trovando difficoltà anche agli ordini di Conceicao. L’obiettivo del club è quello di chiudere al meglio l’annata in campionato cercando di raggiungere una finale di Coppa Italia che potrebbe rendere meno amara la stagione. Per quello che riguarda il mercato il Milan spera di riuscire a mettere in cassa circa 40 milioni di euro dalle partenze di tre giocatori che già sono lontani da Milanello.

Milan, il tesoretto arriva dai calciatori in prestito: 40 milioni in cassa

In casa Milan si lavora per cercare di chiudere le cessioni di Alexis Saelemaekers, Tommaso Pobega e Yacine Adli. Il primo piace molto alla Roma dove sta facendo molto bene mentre per l’ex Torino e l’ex Bordeaux il Milan dovrà abbassare le proprie richieste per cederli a Bologna e Fiorentina.

L’intenzione dei rossoneri è quella di riuscire ad ottenere circa 40 milioni di euro dalle partenze dei tre con l’addio di Saelemaekers che potrebbe portare circa 22 milioni di euro nelle casse dei rossoneri. Il belga piace molto alla Roma ma anche al Nottingham Forest, pronto a fare un’offerta al Milan in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Per quello che riguarda Yacine Adli il Milan dovrà abbassare nettamente le proprie richieste. Il centrocampista non rientra nei piani del Milan e sta perdendo spazio alla corte di Raffaele Palladino alla Fiorentina. L’accordo tra i rossoneri e la Fiorentina è basato su un riscatto intorno ai 12 milioni di euro ma i viola appaiono pronti a versarne solamente 8.

Tommaso Pobega sta facendo bene alla corte di Vincenzo Italiano che sarebbe felice di averlo ancora a disposizione in vista della prossima stagione con i rossoblu che potrebbero pagare circa 10 milioni di euro per l’ex Torino. Sarà quindi necessario un piccolo sconto rispetto ai 12 milioni di euro pattuiti la scorsa estate al momento del prestito.