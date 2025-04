L’ex Inter al posto di Ancelotti, che smacco dal Real Madrid

Un ex giocatore dell’Inter potrebbe sostituire Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, che smacco per Carletto

Fra Carlo Ancelotti e il Real Madrid siamo ormai arrivati al capolinea. L’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Arsenal, nell’anno in cui alla rosa già campione d’Europa si è aggiunto Kylian Mbappé, è stato probabilmente l’ultimo atto. In Spagna raccontano di un possibile esonero già a stagione in corsa, nello specifico dopo la finale di Copa del Rey in programma il prossimo 26 aprile contro il Barcellona: dopodiché, inizierà una rivoluzione.

L’obiettivo numero uno di Florentino Perez è Xabi Alonso, reduce da uno straordinario lavoro al Bayer Leverkusen (con il successo lo scorso anno in Bundesliga). Anche i Blancos quindi vogliono adattarsi all’evoluzione del calcio, con una proposta che possa essere godibile e valorizzare il materiale tecnico. L’ex Liverpool e Bayern Monaco però non lascerà il Leverkusen a fine stagione quindi, in caso di esonero, al posto di Ancelotti ci andrà un traghettatore. E il nome è già pronto (ed è un ex Inter).

Ancelotti verso l’esonero, un ex Inter al suo posto

Il Real Madrid potrebbe affidare la panchina a Santiago Solari per questa ultimissima parte di stagione, nonostante sia ancora in corsa per la vittoria del campionato: l’argentino quindi si ritroverebbe a traghettare la squadra fino alla fine ma con l’obiettivo di provare a vincere La Liga (ad oggi ci sono quattro punto di distacco dal Barcellona, l’unica altra squadra insieme all’Inter che può fare il Triplete).

Sarà un lavoro duro quindi nel caso per Solari, ma per adesso non ci sono conferme: in caso di vittoria della Coppa del Re, Florentino Perez potrebbe decidere di tenere Ancelotti fino alla fine, per poi avviare la rivoluzione tecnica. L’argentino ha legato tutta la sua carriera ai Blancos: ci ha giocato da calciatore per cinque anni e poi ha fatto un lungo percorso da allenatore, fino ad arrivare alla prima squadra nel 2018: prima come allenatore Ad Interim, poi come allenatore vero e proprio, esperienza però durata poco e con scarsi risultati.

Dopo un’esperienza con l’America, è tornato di recente al Real con un altro ruolo ma potrebbe quindi tornare in panchina per questi ultimi mesi. Solari è stato un giocatore di ottimo livello e, per tre stagioni, dal 2005 al 2008, ha vestito anche la maglia dell’Inter, vincendo tre Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.