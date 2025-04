Sergio Conceicao, lo sfogo dopo Milan-Atalanta: “Manca rispetto”

Conceicao ha parlato a DAZN al termine di Milan-Atalanta: ecco tutte le dichiarazioni dell’allenatore portoghese da San Siro.

Altra delusione per la squadra rossonera, sconfitta in casa dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un campionato davvero pessimo da parte del Milan, che ormai può dire addio all’ipotesi di conquistare la qualificazione a una competizione UEFA grazie a un piazzamento in Serie A. Rimane la Coppa Italia: vincendola, l’accesso in Europa League sarebbe automatico.

Sergio Conceicao ha riproposto il modulo 3-4-3 visto contro l’Udinese e le cose erano andate discretamente per un’oretta, poi Ederson ha segnato il gol vittoria. Purtroppo, i rossoneri non hanno avuto una reazione efficace dopo essere andati in svantaggio. Chi è entrato in campo non ha inciso. Di questo e non solo ha parlato Conceicao ai microfoni di DAZN nel post-partita da San Siro.

Serie A, Milan-Atalanta: le dichiarazioni di Conceicao a DAZN

DOPO IL GOL PRESO È MANCATA FORZA PER RIPRENDERE IL RISULTATO – “Primo tempo equilibrato, eravamo un po’ più bassi di quello che avevamo preparato. Comunque non eravamo in difficoltà, avevamo finito bene, creando anche situazioni in cui bisogna fare di più a questo livello. Queste sono cose che si pagano. Poi la prima volta che l’Atalanta è andata in porta ha segnato un gol. Avevamo anche parlato di queste situazioni dell’Atalanta, è andata così.

RITORNO A 4 IN DIFESA DURANTE IL SECONDO TEMPO – “Non perché non mi fosse piaciuta la squadra a tre, ma per andare all’assalto e provare a pareggiare”.

I CAMBI NON HANNO INCISO, MA IN GENERALE NON ABBASTANZA CATTIVERIA – “I giocatori di calcio devono sapere che la partita più importante è la prossima, non possono pensare a quelle successive. È mancata l’aggressività che normalmente abbiamo, oggi non è andata così”.

VINCERE LA COPPA ITALIA PER IL SUO FUTURO – “Dalla partita contro il Cagliari, la prima dopo la vittoria in Supercoppa Italia, hanno iniziato a parlare ogni giorno di altri allenatori che devono venire al Milan. Per me va bene, sono nel calcio da tanti anni, sono abituato a questo. Servono personalità e carattere per lavorare oggi e migliorare domani. Dobbiamo pensare al presente, non a ciò che succederà tra un mese. C’è gente che non ha rispetto, come se al Milan ci fosse un allenatore che non ha mai allenato e non è mai stato dentro il calcio. Non è così, non è vero. Il mio futuro non dipende da niente. Io ora devo preparare la partita con l’Inter al meglio possibile per conquistare un’altra finale e provare a vincere un altro titolo. Non so da quanto il Milan non vinca due titoli in una stagione”.