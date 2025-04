Milan-Atalanta 0-1, le pagelle: Pulisic malissimo, ma non è l’unico a deludere

Serie A, Milan-Atalanta: la cronaca, il risultato e le pagelle della partita di campionato giocata oggi a San Siro.

Milan sconfitto 0-1 dall’Atalanta a San Siro. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, i rossoneri avevano iniziato bene la ripresa e sembravano quelli più vicini a segnare; ma è stata la Dea a trovare la via del gol con Ederson al 62′. La squadra di Sergio Conceicao ha prodotto ben poco per pareggiare, nonostante le sostituzioni, ed è andata incontro all’ennesima delusione di questa stagione. I tifosi hanno fischiato e fatto cori sia contro Gerry Cardinale sia contro Paolo Scaroni.

Serie A, Milan-Atalanta: la cronaca della partita

Primi minuti di match abbastanza equilibrati a San Siro, nessuna grande emozione particolare regalata dalle due squadre. A metà primo tempo 0 tiri in porta, cosa strana considerando la qualità dei calciatori in campo.

Al 25′ cross di Pasalic, conclusione di destro di prima intenzione di Retegui dall’interno dell’area, palla fuori. Primo squillo del bomber dell’Atalanta. 10 minuti dopo ancora l’ex Genoa protagonista con un colpo di testa su punizione di De Roon, palla alta. Al 36′ palla di Fofana per il taglio in area di Leao, che controlla il pallone e poi viene anticipato dal marcatore sul più bello.

Al 42′ Leao cerca il tiro da fuori area, ma viene deviato e smorzato da un avversario: Carnesecchi blocca facilmente. Un minuto dopo cross di Jimenez per Jovic, che forse arriva un po’ in ritardo e per questo non arriva all’impatto di testa. Al 44′ super occasione per Jovic, che si libera al tiro mancino a botta sicura dentro l’area e spara fuori: occasione monumentale per il Milan.

Il primo tempo di Milan-Atalanta è terminato 0-0, senza grosse emozioni a San Siro. Poche fiammate da una parte e dell’altra. La chance più grande quella di Jovic nel finale, incredibile che il nazionale serbo non abbia centrato la porta.

Il secondo tempo inizia con una interessante azione del Milan: strappo di Fofana, assist per Reijnders, che dentro l’area crossa e trova un avversario bravo a deviare la palla in corner. Al 51′ grande giocata di Reijnders, purtroppo il tiro è murato, poi arriva Fofana a calciare dalla distanza e la palla viene deviata in angolo.

Più Milan che Atalanta a inizio ripresa. Al 56′ Cuadrado ammonito per fallo netto su Hernandez. Tre minuti dopo tre cambi di Gasperini: fuori Djimsiti, Cuadrado e Zappacosta per Toloi, Ruggeri e Kossounou. Al 61′ Fofana ci prova dalla distanza, palla alta. Al 62′ GOL DELL’ATALANTA CON EDERSON: cross di Lookman, sponda di testa di Bellanova per Ederson, che a sua volta di testa in tuffo batte Maignan. Al 69′ dalla Curva Sud parte il coro “Cardinale devi vendere, vattene, vattene”. Al 70′ Lookman si libera al tiro in area, ma la palla viene deviata in angolo.

Clamorosa occasione per l’Atalanta al 74′: assist perfetto di Lookman per Retegui, che in scivolata non riesce a mettere la palla in rete a pochi passi dalla porta. Conceicao mette Abraham per Jovic, Sottil per Jimenez e Felix per Pulisic. All’81’ Leao può servire un buon pallone verticale per Abraham, purtroppo sbaglia il dosaggio della forza e favorisce l’intervento di Carnesecchi.

Fuori Tomori per Chukwueze e Leao per Gimenez all’83’. De Roon decisivo nel fermare Felix al 90′. Maignan bravissimo nel deviare con il piede sinistro il tiro mancino di Lookman in diagonale dentro l’area. Nel quinto dei cinque minuti di recupero concessi tiro alto di Reijnders da posizione interessante, peccato. Milan-Atalanta finisce 0-1 a San Siro.

