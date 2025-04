Un disastro totale, l’addio al Milan è sicuro al 100%

A fine stagione farà le valigie e dirà addio al Milan. Non ci sono più dubbi sul fatto che il calciatore non resterà in rossonero

E’ stato sicuramente uno dei più grandi abbagli degli ultimi anni al Milan. Tutti erano convinti che avrebbe potuto fare la differenza, ma così non è stato. E dire che il suo esordio, con gol, era stato più che positivo.

Ieri contro l’Atalanta ha giocato pochi minuti. Pochi minuti, che sono bastati per essere ancora una volta bocciato. Sui social tutti si sono scagliati contro di lui. La pazienza è davvero finita.

Joao Felix, la pazienza è finita

Per fortuna mancano solo 5 partite per non vedere più Joao Felix — Luca Cohen (@lucacohen) April 20, 2025

A livello di campionato è la stagione più indegna degli ultimi 25 anni.

Peggiore di quella di Inzaghi. Qualora uscissimo mercoledì, giovedi Conceicao deve essere già in Portogallo. Con lui Joao Felix. I cambi di oggi sarebbero da ritiro del patentino di allenatore — Carmelo Ct (@Carmelo_Ct89) April 20, 2025

Lo de Joao Felix es una vergüenza. — MILANISMO (@acmilan_guate) April 20, 2025

Chukwueze è il giocatore più scarso della Serie A, dopo Musah.

Joao Felix e Gimenez sono altre due pippe notevoli, almeno in questo contesto. — Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) April 20, 2025

Cmq Joao Felix non lo augurerei nemmeno al peggior nemico — il Ge🔴m. Calb⚫ni – CARDINALE VATTENE (@GabrieleMilan7) April 20, 2025

Ricordiamo che dopo Milan Roma di coppa Italia c’era gente che diceva di mettere Leao in panchina per lasciare spazio al fenomeno Joao Felix e di vendere Leao per riscattarlo, esperti di calcio #MilanAtalanta — fixqualcosa (@fixqualcosa) April 20, 2025

Joao Felix is an absolute donkey — Milan House (@MilanHouse) April 20, 2025

Joao Felix uno dei rari bidoni visti con la maglia del Milan. E pensare che lo avevano paragonato a Kakà — cholagrossasensazione (@LucaCellamare) April 20, 2025

Por favor ya basta de Joao Felix en el Milan, un jugador asì no merece llevar esos colores 🤮 — YandyWorld (@Yandy_World) April 20, 2025

A fine stagione l’addio di Joao Felix al Milan sarà certo. Nessuno ha intenzione di andare avanti insieme, così il portoghese tornerà al Chelsea prima di trovare un’altra sistemazione e mai come in questo caso tutti saranno davvero d’accordo.