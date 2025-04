La firma subito dopo Inter-Milan: la festa rossonera continua 

Così si è guadagnato la firma sul contratto col Milan. La decisione è ormai presa: il punto della situazione

È stato un grande Milan, come non si vedeva da tempo, quello che ha battuto l’Inter nel derby di Coppa Italia. Dopo il pareggio dell’andata, la squadra di Sergio Conceicao si è imposta col netto risultato di 3 a 0.

Protagonista assoluto della gara è stato ovviamente Luka Jovic. Il centravanti serbo, finito ai margini del Milan per l’intera stagione con l’arrivo di Tammy Abraham, è tornato importante da qualche partita grazie alla cura Conceicao.

Ha segnato a Napoli e poi contro l’Udinese è stato schierato dal primo minuto, giocando un’ottima partita. Non è stata negativa nemmeno la prova contro l’Atalanta della domenica di Pasqua, ma dopo due match dall’inizio in molti hanno pensato che ieri sera contro gli uomini di Simone Inzaghi sarebbe toccato nuovamente ad Abraham. D’altronde l’inglese era stato protagonista del match di andata con il gol che aveva portato il Milan in vantaggio.

Contrariamente a quanto preannunciato, dunque, Luka Jovic si è preso la terza maglia da titolare consecutiva, con l’inglese che ha giocato solamente gli ultimi minuti e Santi Gimenez è rimasto in panchina. Le gerarchie, dunque, si sono completamente ribaltate, con il messicano diventato terza scelta e l’ex Fiorentina prima.

E’ ovvio che il Milan adesso stia pensando a cosa fare con propri attaccanti. Per il messicano la conferma appare scontata dopo il grande investimento fatto, ma si attende l’arrivo del Ds e del nuovo allenatore per capire quanta voglia abbiano di puntarci.

Corre veloce verso il rinnovo: Jovic è un affare

Resta stabile la posizione di Tammy Abraham. La sua permanenza è alquanto complicata per via soprattutto dello stipendio considerato troppo alto. Il giocatore di proprietà della Roma, di fatto, guadagna da solo quanto percepiscono Gimenez e Jovic insieme. Poi ci sarebbe da trattare con la Roma che valuta il giocatore sui 25 milioni.

Troppi motivi per pensare che l’acquisto di Abraham sia da considerare praticamente impossibile. Se per l’inglese tutto è oggettivamente difficile, lo stesso non si può dire per il numero nove serbo. Il Milan può tenerselo esercitando il diritto al rinnovo di un ulteriore anno. Il suo compenso poi si aggira sui 2 milioni di euro netti a stagione.

Rinnovargli il contratto appare dunque un affare, visto quanto ammirato nelle ultime partite. Jovic ha bisogno di star bene fisicamente e soprattutto mentalmente per rendere al massimo. Se poi ha la fiducia totale del mister può tornare ad essere quel bomber, che sa segnare in qualsiasi modo e sa aiutare la squadra. All’interno del gruppo di lavoro si sta facendo sempre più strada la convinzione che sarebbe un errore privarsi di Jovic. Oggi dopo la doppietta contro l’Inter l’ex Real Madrid è un po’ più vicino alla permanenza per la felicità di tutti, in primis dell’attaccante che non ha mai smesso di credere di potersi imporre in rossonero