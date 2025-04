A rischio per Venezia-Milan: “Ha ancora dolore”

Il giocatore rossonero è a rischio per la gara contro il Venezia di domani: ha ancora dolore e potrebbe non essere a disposizione

Dopo la magica serata di mercoledì in Coppa Italia, il Milan tornerà in campo domenica alle ore 12:30 per sfidare il Venezia al Luigi Penzo. I rossoneri hanno poco altro da dire a questo campionato e contro ci sarà una squadra che si sta giocando punto a punto la salvezza con Empoli e Lecce. Insomma, è probabile che lo spirito e l’ordine tattico visto mercoledì non si ripeterà, come spesso è accaduto nel corso di questa stagione (basti ricordare la gara di Cagliari pochi giorni dopo Madrid).

Tutta l’attenzione di Sergio Conceicao e della squadra è rivolta alla finale contro il Bologna, in programma il prossimo 14 maggio all’Olimpico di Roma. Fino a quel momento, l’obiettivo è arrivarci con tutti i giocatori a disposizione. L’unico ancora out al momento è Emerson Royal, che forse rivedrà il campo solo nelle battute finali della stagione. Recuperato anche Kyle Walker, rientrato in gruppo in vista di Venezia. A proposito dell’imminente trasferta: c’è un giocatore che potrebbe saltare la gara a causa di un piccolo problema.

Milan, è in dubbio per Venezia

Come riportato da Sky Sport, Matteo Gabbia è ancora alle prese con il dolore al collo, in seguito ad una botta, che lo ha costretto a chiedere il cambio. Dopo qualche giorno, non ha ancora del tutto recuperato: se la situazione non dovesse migliorare nella giornata di domani, Conceicao potrebbe decidere di non rischiarlo. A prescindere da questo, però, è probabile che a Venezia qualche cambiamento ci sarà, così da dare minutaggio anche ad altri giocatori.

A Venezia si va verso la conferma della difesa a tre che, a parte la gara con l’Atalanta, ha dato finora delle buone garanzie. Al posto di Gabbia potrebbe giocare Malick Thiaw, che invece non ha alcun problema fisico: insieme a lui verso la conferma Tomori e Pavlovic, due di quelli che, senza alcun dubbio, hanno più beneficiato del cambio di sistema.

Gabbia in questa stagione, dopo il suo rientro dal prestito al Villarreal, si sta confermando sempre più importante e per questo è fondamentale averlo al top della condizione per la finale di Coppa Italia. Il problema al collo non è grave: potrebbe sentirsi meglio già domani e quindi essere a disposizione per la partita del Penzo. Non ci resta che attendere quindi e capire come evolverà la situazione.