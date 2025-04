Finale di Coppa Italia e addio: è già tutto deciso al Milan

Con la finale di Coppa Italia potrebbe concludersi l’esperienza in rossonero per molti calciatori del Milan. Per alcuni, l’addio è davvero vicino

Vincere la Coppa Italia per bissare il successo in Supercoppa Italiana e ottenere la qualificazione diretta all’Europa League. Con il trionfo in semifinale nel Derby contro l’Inter, il Milan si è concesso una chance per provare a riscattare, seppur parzialmente, una stagione che definire tormentata è quasi un eufemismo.

Nella prossima saranno tante le novità a tutti i livelli, dall’organico alla dirigenza passando per un altro possibile avvicendamento in panchina. A proposito di allenatore, vedremo se l’eventuale affermazione in Coppa Italia consentirà a Conceicao di prolungare la sua esperienza al Milan almeno per un’altra stagione. Le sue possibilità sono in netta risalita come quelle di Igli Tare, al momento principale candidato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

Una decisione sul futuro d.s. è attesa nelle prossime settimane così come quelle sul possibile addio di alcuni calciatori già da tempo protagonisti delle indiscrezioni di mercato. Tra certezze e possibilità, ecco la situazione al momento sui principali indiziati a lasciare il Milan.

Milan, tanti addii in vista: la situazione

Cominciamo dalle certezze. Lascerà sicuramente il Milan, Joao Felix. Nulle le possibilità che i rossoneri possano avviare una trattativa con il Chelsea per la conferma del portoghese, calato drasticamente di rendimento dopo un avvio promettente. Chance di conferma azzerate per Andrea Sottil che tornerà alla Fiorentina con Yacine Adli che farà il percorso inverso prima di un’altra cessione. Addio più che possibile per Filippo Terracciano che ha mercato in Serie A, Emerson Royal che era stato già ceduto al Galatasaray prima del grave infortunio al polpaccio e Alessandro Florenzi, cui non dovrebbe essere rinnovato il contratto in scadenza.

La doppietta nel Derby di Coppa Italia potrebbe aver cambiato il destino di Luka Jovic. Dall’addio certo a fine contratto alla possibile conferma con rinnovo annuale, questa la prospettiva che attende il serbo soprattutto se dovesse proseguire con l’attuale trend di rendimento anche nel finale di stagione. Non sta affatto sfigurando anche Tammy Abraham, per il quale va trovato un accordo con la Roma che, verosimilmente, coinvolgerà anche Saelemakers. Alla stregua di Jovic, anche nel caso dell’attaccante inglese non c’è più la certezza di una separazione che sembrava già sancita fino a un mese fa.

A proposito di attaccanti, si prospetta anche l’addio di Chukwueze. Altra stagione discontinua per il nigeriano, rimasto sostanzialmente una secondo scelta anche con Fonseca e Conceicao. Il Milan ha provato a cederlo già nella sessione invernale al Fulham. L’addio è solo rimandato. Per Chukwueze non è da escludere un ritorno in Liga dove vari club lo cercano (Real Sociedad su tutti) dopo la precedente esperienza al Villarreal.

Ha offerte dalla Premier League anche Loftus Cheek. Stagione difficile per il centrocampista inglese tra infortuni e operazione di appendicite. Concecaio stravede per lui e la possibile permanenza del tecnico portoghese potrebbe favorire la sua conferma. Premier League dove potrebbe tornare Fikayo Tomori. Il Milan punta a una cessione da almeno 25 milioni per il difensore, vicinissimo a Tottenham e Aston Villa a gennaio. Stessa valutazione per Malik Thiaw, nel mirino di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Uno dei due centrali, insomma, sarà ceduto se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente.

Concludiamo poi con due grandissimi punti interrogativi, ovvero i rinnovi di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza nel 2026. Moncada ha confermato che le trattative proseguono per entrambi. Più intricata la situazione per l’esterno transalpino, il cui prolungamento è in bilico, oltreché per un rendimento tutt’altro che continuo, anche per una richiesta di ingaggio giudicata troppo elevata. Theo ha comunque manifestato la volontà di restare anche senza rinnovo. Vedremo se la società sarà disposta ad accontentarlo oppure opterà per una cessione immediata a fronte di offerte superiori ai 35 milioni.

Cinque, invece, i milioni che spenderà il Milan per la conferma di Kyle Walker. Si va verso l’acquisto a titolo definitivo del difensore inglese dal Manchester City. E’ già pronto per lui un contratto fino al 2027 con il Milan che proverà comunque a smussarne l’ingaggio di 4.5 milioni.