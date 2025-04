Il Milan ha trovato il nuovo allenatore: la scelta è fatta

Milan alla ricerca di un nuovo allenatore, il club pare aver deciso chi dovrà sedere in panchina al posto di Conceicao: le ultime

Nel momento più difficile di tutta la stagione, il Milan ha avuto uno scatto d’orgoglio col raggiungimento della finale di Coppa Italia. I rossoneri sono riusciti a trovare una grande prestazione nella semifinale di ritorno con l’Inter, confermando il trend positivo in stagione nei derby, mettendo ancora una volta in grande difficoltà i campioni d’Italia e portando a casa un prestigioso e importantissimo successo per 3-0, che vale la possibilità di provare a conquistare un secondo trofeo quest’anno e anche quella di qualificarsi per le coppe europee.

Sarà finale contro il Bologna, il 14 maggio a Roma, un appuntamento su cui a questo punto verranno canalizzate tutte le residue energie. Ma che non cambierà il senso dei prossimi sviluppi in casa milanista. Anche l’eventuale conquista della coppa non basterà a Sergio Conceicao per la conferma in panchina. Troppo deludente il rendimento in campionato e in Europa del tecnico portoghese e la sensazione che i rapporti tra tecnico e società e forse anche tra tecnico e una buona parte dello spogliatoio non siano ottimali.

Il Milan sta già lavorando alacremente per il futuro, come sappiamo, con la ricerca del nuovo direttore sportivo, che però sta prendendo più tempo del previsto. Va di pari passo anche la ricerca di un nuovo allenatore e da questo punto di vista pare che una decisione definitiva sia già stata presa.

Svolta Milan, ci siamo: conferme sul ritorno di Allegri in panchina

Il nome caldo, da tempo, è quello di Massimiliano Allegri. L’ipotesi di un ritorno del tecnico livornese, da semplice suggestione, si è fatta via via più concreta e adesso parrebbe trovare nuove e decisive conferme.

Secondo quanto riportato in Spagna dal portale ‘Fichajes.net’, Allegri avrebbe dato disponibilità al ritorno, volendo mettersi in gioco con una squadra che ritiene, nonostante le difficoltà di questa stagione, con una base di talento importante per provare a puntare in alto. Anche il club si sarebbe convinto della figura di Allegri, per ripartire da un profilo esperto e carismatico per la prossima stagione, per aprire un nuovo ciclo e riportare il Diavolo a essere competitivo ad alti livelli in Italia e in Europa.