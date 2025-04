Avventura fallimentare, che guaio per il Milan

Le ultime sul calciatore, sempre più un problema per il Milan. Il suo futuro si complica: ecco di chi stiamo parlando. Il punto della situazione

Sarebbe dovuto essere il colpo del calciomercato invernale. Arrivato nelle ultime ore della campagna acquisti di gennaio ha fin qui giocato davvero pochissimo.

L’ultima volta che si è visto in campo era il 16 marzo. In quella circostanza giocò gli ultimi 14 minuti, poi il nulla. Per Noah Okafor l’avventura al Napoli non sta andando come si sperava. Il Diavolo ha incassato circa due milioni di euro per il prestito, ma il riscatto che permetterebbe di guadagnarne sui 25 milioni non ci sarà. E’ impossibile che ciò accada.

Lo svizzero è stato bocciato da Antonio Conte e i numeri sono lì a dircelo: dopo i 14 minuti contro gli uomini di Eusebio Di Francesco, Noah Okafor è sempre rimasto in panchina. Lo ha fatto anche contro il Milan, lo scorso 30 marzo. Poi è stato fuori contro il Bologna, l’Empoli, il Monza e contro il Torino, affrontato ieri.

L’infortunio di Neres ha spinto Antonio Conte a puntare su Spinazzola e per lo svizzero non c’è stato spazio nemmeno a partita in corso. Il bilancio, dunque, è davvero negativo. Era complicato immaginare uno scenario del genere, anche se appariva prevedibile un ritorno alla base del giocatore.

Milan-Okafor, il futuro è un’incognita: ecco cosa può succedere

In estate, dunque, Noah Okafor sarà a disposizione nuovamente del Milan, che potrebbe rimetterlo sul mercato, sperando di riuscire ad ottenere maggiori garanzie. Una sua permanenza appare davvero complicata, ma molto dipenderà dall’allenatore che siederà sulla panchina del Diavolo.

Con Sergio Conceicao non ci sarebbero alternative. Ma se dovesse varcare i cancelli di Milanello, al giorno del ritiro, tirato al lucido, tutto potrebbe cambiare. E’ evidente, però, che Okafor dovrà essere consapevole del fatto, che al Milan sarebbe chiamato a fare la riserva di Rafa Leao.

In estate, dunque, è molto più probabile, che il Milan e il calciatore decidano di cercare un’altra sistemazione, magari a titolo definitivo. In Inghilterra West Ham, Fulham e Aston Villa hanno mostrato interesse per lui, ma attenzione alla possibilità di approdare in Germania, dove è molto apprezzato. Prezzo? Il valore del suo cartellino si è inevitabilmente abbassato e può lasciare il Milan per una 20ina di milioni di euro