Ecatombe Milan, emergenza totale per la sfida decisiva: 7 assenze pesanti

Il punto della situazione in casa dei giovani rossoneri: ecco i giocatori costretti al forfait, tra squalifiche, infortunio e promozioni

Nella giornata di ieri, il Milan di Sergio Conceicao ha conquistato la vittoria contro il Venezia, grazie alle reti di Christian Pulisic e Santi Gimenez, dando continuità al successo contro l’Inter in Coppa Italia. Quella contro gli uomini di Eusebio Di Francesco è stata una partita di sostanza, dove si sono visti i progressi del Diavolo, concentrato e solido dietro, e concreto in avanti (un po’ meno rispetto a Udine).

Sono dunque arrivate conferme. Il Milan con il 3-4-3 funziona, è l’abito giusto cucito sulla pelle del Diavolo. Ora si guarda alla finale contro il Bologna con estremo ottimismo per chiudere la stagione con un sorriso.

La stagione del Milan Futuro, invece, andrà in archivio con la doppia sfida play-out contro la Spal. Una doppia sfida, da affrontare senza Camarda, per riuscire a salvare la categoria. Oggi, invece, è toccato al Milan Primavera scendere in campo.

Milan, tante assenze per il Diavolo: il punto della situazione

La squadra di mister Guidi è stata chiamata a sfidare la Lazio alle ore 16.00. Una sfida che il giovanissimo team rossonero ha dovuto affrontare con diverse assenze. Contro i biancocelesti non c’era così il capitano Victor, promosso nel Milan Futuro.

Difesa rimaneggiata, poi, per via degli stop per varia natura di Dutu (febbre), Bakoune (problema alla spalla) e Pereira (problema muscolare). Ma anche tra i pali si registra una defezione, per via dell’assenza per un infortunio muscolare di Longoni. A difendere i pali del Milan è stato così Pittarella. A centrocampo, invece, il forfait da segnalare è quello dello squalificato Comotto, in avanti, invece, quella del figlio di Zlatan, Maximilian Ibrahimovic.

Il Milan è così sceso in campo così: Pittarella, Magni, Nissen, Paloschi, Tartaglia; Sala, Hodzic; Ossola, Liberali, Bonomi; Scotti. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Perrucci, Koczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Perina, Colombo, Asanji. All.: Guidi.

Dopo i primi 45 minuti di gioco, il Diavolo è avanti grazie alla rete del difensore Paloschi. Ricordiamo che la sfida è importante per continuare a coltivare ancora qualche speranza legata alla qualificazione alla fase finale del campionato Primavera. I rossoneri con un successo si porterebbero ad un solo punto dal sesto posto, occupato dal Verona, scavalcando proprio i biancocelesti.