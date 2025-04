Pulisic, nuovo record impressionante: il Milan ha già fatto una scelta

Il nazionale americano sta disputando una grande stagione, le sue statistiche sono brillanti: contro il Venezia un gol importante.

Il Milan ha dovuto sudare un po’ per sconfiggere il Venezia allo stadio Pier Luigi Penzo. Ha sofferto più del dovuto per avere la meglio sulla squadra di Eusebio Di Francesco, furioso a fine partita per un rigore non concesso.

Il gol che ha sbloccato la partita è stato realizzato da Christian Pulisic, che al 5′ del primo tempo è stato freddo nel trafiggere Ionut Radu dall’interno dell’area sul preciso assist di Youssouf Fofana. Non è stato uno dei gol più difficili della sua carriera, però c’è chi sbaglia davanti al portiere in occasioni simili a quella. Era da 6 partite che non segnava e sbloccarsi è sempre importante.

Pulisic decisivo, il Milan ripartirà anche da lui

Oltre a non segnare, nell’ultimo periodo il numero 11 rossonero non aveva fornito prestazioni particolarmente brillanti. In fase offensiva gli era mancata un po’ di incisività, anche se Sergio Conceicao aveva comunque sottolineato l’importanza del suo lavoro dal punto di vista tattico. Anche quando non sembra, l’ex Chelsea sa essere prezioso.

A Venezia è tornato ad essere decisivo con un gol, nello specifico il numero 16 di questa stagione 2024/2025. Un traguardo che rappresenta un record, visto che Pulisic non aveva mai raggiunto quella cifra durante una stagione. Il precedente record era di 15 reti e risale alla scorsa annata, la prima con la maglia del Milan.

Il trasferimento in maglia rossonera ha fatto molto bene al capitano della nazionale statunitense, che al Chelsea era finito fuori dal progetto tecnico e che a Milano è tornato ad essere un giocatore importante. I Blues avevano speso 64 milioni di euro per comprarlo dal Borussia Dortmund nel 2019 e probabilmente il Milan chiederebbe una cifra simile semmai si ritrovasse a intavolare una trattativa per la sua cessione. Sicuramente la valutazione è triplicata rispetto ai circa 20 milioni investiti nel mercato estivo 2023 per portarlo in Italia.

Comunque in questo momento non risulta che il club rossonero voglia valutare offerte per Pulisic. Anzi, l’intento è quello di rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2027 e di aumentargli lo stipendio. Le parti parlano da tempo ed era anche trapelata la notizia un accordo pressoché raggiunto: nuova scadenza contrattuale portata a giugno 2028 (con opzione per un prolungamento fino al 2029) e ingaggio che passa da 4 a 5 milioni netti annui.

Oltre a fare gol, Pulisic è anche un ottimo assistman: sono 11 gli assist in questa stagione. Ciò significa che ha partecipato a ben 27 reti realizzate dal Milan, un bottino niente male.