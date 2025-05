Eliminato dall’Inter, cercherà vendetta al Milan: colpo rossonero dal Barcellona

L’eliminazione in Champions League per mano dell’Inter è ancora difficile da digerire per il Barcellona che era ad un passo dalla qualificazione alla finale.

Diversi giocatori sono rimasti di sasso dopo la sfida di San Siro facendo fatica a credere a quanto accaduto in campo con gli uomini di Inzaghi capaci di riprendere la partita nel finale e di vincerla ai supplementari.

Un calciatore della squadra di Flick potrebbe lasciare i catalani al termine della stagione in corso con il Milan che è fortemente interessato al suo cartellino. I rossoneri potrebbero infatti sistemare la propria rosa con l’acquisto di un giocatore del Barcellona che in questa annata ha faticato a trovare spazio nell’undici blaugrana. Un colpo che potrebbe andare in porto nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire a conquistare la vittoria nella finale di Coppa Italia e, di conseguenza, accedere all’Europa League della prossima stagione.

Il Milan guarda in casa Barcellona: colpo in arrivo per i rossoneri

Nel mirino del Milan c’è Andreas Christensen, difensore centrale del Barcellona che ha giocato pochissimo in questa stagione con la maglia blaugrana per via di continui infortuni che lo hanno tenuto fermo per tutta l’annata.

Il suo contratto con i blaugrana scadrà nel giugno del 2026 ma i catalani sembrano disposti a dare l’ok alla sua partenza già in estate per una somma intorno ai 6, 7 milioni di euro considerato il fatto che il difensore danese viene di fatto da un’annata di inattività. A 29 anni compiuti da poco, Christensen potrebbe rivelarsi un colpo molto importante per la retroguardia del Milan con l’ex Chelsea che, nel caso in cui dovesse recuperare la forma fisica ottimale, potrebbe diventare una colonna della squadra rossonera.

Il Barcellona non vuole perdere l’ex Chelsea a costo zero tra un anno ed appare pronto ad accettare pochi milioni di euro per il suo cartellino già in estate. Sul calciatore ci sono anche altre squadre come Atletico Madrid, Marsiglia e West Ham ma il Milan potrebbe spuntarla a patto che i rossoneri riescano a centrare la qualificazione in Europa League.

Per il Milan potrebbe esserci quindi un altro difensore danese nella propria rosa dopo aver avuto a lungo Simon Kjaer che fino al giugno del 2024 è rimasto nella rosa del club diventando un simbolo ed una colonna della squadra sia in campo che nello spogliatoio.