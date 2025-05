L’avventura al Milan è terminata, il Torino è pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto

L’addio è praticamente certo. Il giocatore a fine stagione è pronto a fare le valigie per trasferirsi in Piemonte, per vestire la maglia granata

Due minuti contro il Venezia lo scorso 27 aprile e sette contro l’Udinese nel 4 a 0 a Udine. Poi andare indietro fino al 15 febbraio per segnare una sua presenza con la maglia del Milan. Ancora due minuti contro il Verona, prima ancora sei contro l’Empoli e dodici contro l’Inter. Come si evince il giovanissimo giocatore non è proprio nei radar di Sergio Conceicao e a fine stagione appare davvero inevitabile un suo addio.

Per Filippo Terracciano, che lo scorso 8 febbraio ha compiuto 22 anni, non c’è spazio in rossonero. Al calciatore, che ha dimostrato nella sua breve carriera di essere un autentico jolly, serve giocare e l’approdo al Torino può essere davvero una soluzione. Prima di approdare in rossonero, il calciatore che aveva attirato le attenzioni di mezza Italia, giocando con il Verona, era finito nel mirino dei Granata, che sono pronti a riprovarci.

Terracciano pedina di scambio: il Torino di Urbano Cairo lo aspetta

Filippo Terracciano può così diventare una pedina di scambio per i possibili nuovi affari con il Torino. Nella squadra di Urbano Cairo, d’altronde, non mancano i giocatori che piacciono al Milan. Il nome in cima alla lista dei desideri è chiaramente quel Ricci, che il Diavolo segue davvero da tanto tempo.

La sua valutazione è alta perché i Granata non hanno alcuna intenzione di privarsene per meno di 35/40 milioni di euro. La speranza del Torino è quella di poter dar vita ad una vera e propria asta. Oltre al Milan, d’altronde, Ricci piace anche a Inter, Napoli, Juventus e Manchester City.

Il Diavolo, però, può avere le pedine giuste per convincere Urbano Cairo. Oltre al già citato Terracciano, ci sono altri giocatori che piacciono al Torino. Può tornare di moda il nome di Tommaso Pobega, che andrebbe di corsa in Granata qualora il Bologna decidesse di non riscattarlo.

Attenzione, però, a dei giovani che possono trasferirsi al Torino in prestito come Davide Bartesaghi, che ha attirato le attenzione di mezza Serie A, o Kevin Zeroli. Il Milan non vuole cedere i giocatore se non con la formula del prestito. La squadra piemontese può essere la destinazione giusta sia per il difensore che per il centrocampista