Piove sul bagnato in casa Milan, l’affare rischia fortemente di saltare

In bilico un’operazione di mercato sulla quale il Milan contava parecchio: ecco cosa trapela nelle ultime ore.

Sembra praticamente fatta per l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan. L’ex Lazio avrà tanto da fare per rilanciare la squadra dopo una stagione molto negativa. Tra entrate e uscite saranno numerosi i movimenti da effettuare.

Ad esempio, bisognerà vedere cosa ne sarà di quei calciatori che avevano lasciato Milanello con la formula del prestito. Per diversi di loro è previsto un diritto di riscatto a favore dei club che li hanno ingaggiati. Ad oggi, la sensazione è che quasi tutti rientreranno alla base per poi essere nuovamente ceduti. Questo complicherebbe ulteriormente il lavoro del nuovo ds, che dovrà trovare delle buone soluzioni il più rapidamente possibile.

Calciomercato Milan, riscatto in bilico: le ultime news

Tra i calciatori che hanno lasciato il Diavolo in prestito con diritto di riscatto c’è Ismael Bennacer, che nell’ultima sessione invernale del calciomercato si è trasferito al Marsiglia. Avrebbe voluto andare in Costa Azzurra già l’estate scorsa, ma Paulo Fonseca lo trattenne a Milano. Purtroppo, l’algerino si è infortunato subito dopo la chiusura del mercato estivo e questo ha condizionato la sua stagione in rossonero.

Bennacer è stato fortemente voluto all’OM da Roberto De Zerbi, allenatore che lo apprezza da anni e che vedeva in lui la perfetta aggiunta per il suo centrocampo. L’ex di Arsenal ed Empoli ha collezionato 12 presenze (8 da titolare) da quando è approdato nella Ligue 1. Le sue prestazioni non sono state sempre convincenti e il Marsiglia sta riflettendo sull’eventuale riscatto del cartellino.

I club avevano concordato un’opzione di acquisto di 12 milioni di euro più 3 di bonus. Vendendolo a questa cifra, il Milan metterebbe a bilancio una discreta plusvalenza. L’algerino era stato acquistato per circa 16 milioni nel calciomercato estivo 2019 e nel frattempo quel costo è stato in buona parte ammortizzato. La società rossonera spera che l’OM decida di esercitare il diritto di riscatto, così da evitare di doversi riprendere il giocatore e di dover trattare una nuova cessione altrove.

Sicuramente Bennacer non avrà problemi a trovare un’altra squadra, però bisognerà vedere quali condizioni verranno offerte al Milan. Inoltre, va considerato lo stipendio non basso del centrocampista (3-3,5 milioni netti annui) che può influire sulle trattative con determinati club. Nelle prossime settimane capiremo meglio le intenzioni del Marsiglia, che probabilmente si baserà anche sul parere dell’allenatore. Se dovesse restare De Zerbi e se De Zerbi volesse la permanenza dell’algerino, allora l’affare andrebbe in porto. Da non escludere che l’OM possa chiedere un piccolo sconto sul prezzo finale.