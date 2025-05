Prestito con diritto di riscatto a 18 milioni: il Milan lo riporta in Italia

Il Milan potrebbe riportarlo in Italia dall’Inghilterra: un’operazione a 18 milioni per l’acquisto a titolo definitivo, i dettagli

Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan, a meno di clamorosi colpi di scena in stile Fabio Paratici. Con l’ex Lazio l’accordo è raggiunto: bisogna limare sono alcuni dettagli ma è tutto già impostato. Per lui è pronto un contratto di tre anni a 800mila € a stagione. Libero da due anni, l’albanese non poteva dire no a questa importante opportunità. Già in passato è stato ad un passo dal Milan: Paolo Maldini, nel 2019, lo aveva scelto come direttore sportivo, ma preferì restare alla Lazio e al suo posto arrivò Frederic Massara.

Tare porterà al Milan conoscenza e competenza, con la speranza che Furlani gli dia lo spazio e la libertà di manovra necessaria per incidere come si deve. Lavorerà a stretto contatto con Moncada, con il quale ha un ottimo rapporto. I due, con il benestare di Furlani (mentre Ibrahimovic continuerà a fare da raccordo fra Milan e proprietà), dovranno scegliere adesso la nuova guida tecnica e poi iniziare al meglio il mercato. Difficile al momento dire quali potrebbero essere i nuovi acquisti, ma qualche idea c’è già.

Dai rossoneri ai… rossoneri: affare dall’Inghilterra per il Milan

Il Milan dovrà prendere delle decisioni importanti sul mercato. La base della rosa è già ottima, ma deve essere migliorata e completata. Inoltre, è probabile che molti giocatori saluteranno: Reijnders è tentato dall’idea Manchester City, l’agente di Pulisic si sta guardando intorno, Theo Hernandez senza rinnovo dirà addio e con Tomori siamo ai titoli di coda. Serviranno quindi nuovi innesti anche per sostituire chi va via e si cercheranno giocatori di intensità e talento.

Tutti erano pronti a scommettere su Hamed Traoré come futuro grande talento del calcio. Si era messo in luce in Italia con la maglia del Sassuolo grazie all’ottimo lavoro, come sempre, di Roberto De Zerbi. Ceduto al Bournemouth per 30 milioni, l’ivoriano in Premier League non è riuscito ad imporsi e lo scorso anno è tornato in Italia in prestito al Napoli per soli sei mesi. Le sue prestazioni non hanno convinto gli azzurri a riscattarlo ed è tornato in Inghilterra, ma è andato nuovamente in prestito in Francia, all’Auxerre, ma a gennaio è tornato ai rossoneri d’Inghilterra.

Un po’ a sorpresa, da gennaio ad oggi, le sue prestazioni sono state positive e questo ha riacceso un po’ di riflettori intorno a lui. Il Milan potrebbe farci un pensierino: 18 milioni potrebbero bastare per l’acquisto a titolo definitivo di un giocatore dalle indubbie qualità ma che va inquadrato dal punto di vista tecnico e mentale.