Tare lo ha scelto come leader della difesa: 15 milioni sul piatto

In attesa di ufficializzare il suo arrivo come nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare sta già iniziando a lavorare per migliorare la rosa dei rossoneri in vista della prossima stagione.

Igli Tare sta iniziando a stilare una lista di nomi sul proprio taccuino con l’ex Lazio che sa di dover rilanciare il Milan dopo una stagione da dimenticare per il club meneghino.

L’accordo tra il dirigente albanese ed il Milan è ormai stato trovato con Tare che sta valutando i nomi che potrebbero fare al caso del club in vista della prossima stagione. Conclusa una stagione da dimenticare in casa rossonera, il Milan sa di dover rivoluzionare il proprio organico anche a causa della mancata qualificazione alla prossima Champions League. Saranno diversi i giocatori pronti a dire addio in estate per andare a giocare in club che possano dargli la possibilità di disputare le coppe internazionali ed il Milan dovrà dare l’ok almeno a due cessioni eccellenti per far quadrare i conti. Uno degli obiettivi sarà quello di investire su giovani interessanti che possano a breve diventare delle colonne della squadra.

Il Milan è pronto a chiudere un colpo: Tare lo vuole fortemente

Uno dei giocatori in cima alla lista dei desideri di Igli Tare è Giovanni Leoni, assoluto protagonista del Parma di Chivu che si sta mettendo in mostra come uno dei migliori difensori del nostro campionato nonostante la giovanissima età.

Classe 2006, Giovanni Leoni sta vivendo un’ottima annata con il Parma ed è finito nel mirino di diverse big, italiane ed estere. Il club emiliano vorrebbe trattenere il giocatore in rosa almeno un’altra stagione ma non sarà facile resistere al pressing delle grandi squadre, decise a mettere sul piatto cifre ingenti per convincere i ducali a cedere il giovane gioiello.

Giovanni Leoni piace molto a Roma, Napoli e Juventus con i bianconeri che al momento appaiono i maggiori antagonisti del Milan nella corsa al giovane difensore. La valutazione che il Parma fa del centrale è di circa 15 milioni di euro, una somma che Igli Tare potrebbe avere a disposizione considerate le sempre più probabili cessioni di Theo Hernandez e Maignan durante l’estate.

L’eventuale arrivo di Leoni al Milan darebbe poi l’ok all’addio di un difensore centrale con Malick Thiaw che potrebbe salutare in estate. Il classe 2001 piace molto a Bayer Leverkusen e Bayern Monaco che potrebbero mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per convincere i rossoneri a lasciar tornare in Germania l’ex Schalke 04.