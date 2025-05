Conto alla rovescia, ci siamo: nuova mazzata in arrivo per il Milan

Per i tifosi rossoneri sarà un’estate difficile: dopo una stagione così, è sempre più probabile la cessione di un big

Per il Milan è stata una stagione terribile: dopo quattro anni di fila, il prossimo anno non giocherà la Champions League. Un fallimento su tutta la linea targato Giorgio Furlani, che ha preso in mano l’area sportiva dopo la cacciata di Paolo Maldini e di Frederic Massara ormai due anni fa. Nessun dirigente è in discussione, nonostante tutto: verrà però aggiunto finalmente un direttore sportivo, e sarà Igli Tare. Nelle prossime ore è prevista la firma dell’ex Lazio: a lui e a Moncada sarà quindi affidata tutta la gestione tecnica, con Furlani che avrà come sempre l’ultima parola per ogni tipo di operazione.

Se è stato finora un anno difficile, per i tifosi milanisti potrà essere un’estate ancora peggiore: senza una direzione tecnica chiara e con un contesto che non dà grossi stimoli, è inevitabile pensare che qualcuno chiederà di andar via. Theo Hernandez, in scadenza a giugno 2026, potrebbe lasciare ma ad oggi la questione più calda è quella di Tijjani Reijnders e del Manchester City.

Reijnders al Manchester City, pronta l’offerta: i dettagli

Pep Guardiola è alla ricerca di un sostituto di Kevin De Bruyne: il belga lascerà i Citizens dopo tanti anni alla scadenza del contratto. Tra l’altro, è in trattativa anche con il Napoli per un acquisto che avrebbe davvero del clamoroso. Il primo nome in lista per prendere il posto dell’ex Chelsea e Wolfsburg è proprio Reijnders, uno dei pochissimi ad andare oltre la sufficienza in questa stagione.

L’indiscrezione di un interessamento è arrivata nelle scorse settimane dall’Inghilterra, e negli ultimi giorni ci sono stati degli sviluppi. Il Manchester City, che ragiona da grande club e quindi vuole chiudere importanti operazioni di mercato il prima possibile, è già pronto a presentare una prima offerta al Milan per l’acquisto di Reijnders: si parla di una cifra superiore ai 50 milioni, ma potrebbe non bastare. I rossoneri, sempre molto aperti alla possibilità di vendere a grandi cifre (soprattutto ora senza Champions), grazie al recente rinnovo fino al 2030, si spingeranno a chiedere più di 60 milioni. A quel punto si aprirà una trattativa.

I Citizens dovranno poi convincere anche il giocatore, ma non servirà un grande sforzo: Reijnders a Manchester avrebbe la possibilità di lottare per grandi traguardi, di essere allenato dal miglior allenatore di sempre e di guadagnare cifre ancora più alte rispetto a quelle garantire dal recente rinnovo col Milan (poco più di 3 milioni).