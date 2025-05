Saltato un altro colpo, va all’Inter: Milan senza pace

Il giocatore, da tempo nel mirino del Milan, potrebbe diventare un serio obiettivo dell’Inter per il prossimo calciomercato

Una stagione da dimenticare per il Milan che, dopo quattro anni di fila, non giocherà la prossima Champions League. Ora arriva l’estate e c’è il grande rischio che possano esserci cessioni eccellenti. Da un paio di settimane si parla di Tijjani Reijnders e di un forte interessamento del Manchester City: gli inglesi sono alla ricerca di un sostituto di De Bruyne, che andrà via a costo zero (ed è in trattativa con il Napoli), e hanno messo l’olandese in cima alla lista delle priorità. Dai Citizens potrebbe arrivare una proposta da 55 milioni, il Milan per venderlo ne chiede quasi 70.

Si aprirà presto una trattativa, i rossoneri sono sempre disponibili a vendere giocatori a cifre importanti, figuriamoci adesso senza la qualificazione in Champions League. RedBird incasserebbe un bel po’ di soldi utili per ripianare il bilancio, ma ne avanzerebbero altri anche per acquistare un sostituto all’altezza. Uno dei nomi più forti, e che circola ormai da tantissimo tempo, è quello di Samuele Ricci, ma anche in questo caso la trattativa è a rischio.

L’Inter sfida il Milan per il centrocampista, è derby di mercato

Di Ricci primo obiettivo del Milan ne parliamo da tantissimo tempo: nell’ottica di italianizzare la squadra e di inserire giocatori di livello, il centrocampista del Torino è certamente una delle soluzioni migliori, anche se, a livello di caratteristiche, è molto diverso da Reijnders. In un centrocampo a due insieme a Fofana ci sta alla grande: per acquistare Ricci serve un’offerta superiore ai 30 milioni, soprattutto dopo il recente rinnovo. Ma c’è un altro grande ostacolo per i rossoneri.

Oltre al Milan, sul giocatore c’è da tempo l’Inter. I nerazzurri avevano fatto un tentativo per Ricci già a gennaio scorso nelle ultime ore di mercato per rinforzare il centrocampo, ma il Torino non ne ha voluto sapere: troppo ghiotta, per Cairo, la possibilità di monetizzare il più possibile la cessione del giocatore, fra i più interessanti di tutto il panorama italiano. Il proprietario dei granata di recente ha ammesso che qualche addio importante ci sarà e Ricci è fra i primi indiziati.

Il Milan è in corsa ma le cose da fare per Igli Tare, scelto come nuovo direttore sportivo, sono davvero tante e si rischia di perdere tempo per il centrocampista italiano. L’Inter, che aveva già avviato i contatti a gennaio e che cerca ricambi per quel reparto, potrebbe quindi passare in vantaggio sui cugini. Di certo se si dovesse scatenare un’asta il Milan mollerebbe subito la presa. Su Ricci c’è da tempo anche qualche club inglese.