Ultim’ora, Milinkovic-Savic al Milan: la verità è clamorosa

L’arrivo di Igli Tare al Milan, per il quale mancherebbero solamente le firme, ha scatenato diverse voci di mercato in casa rossonera, compresa quella relativa al possibile ingaggio di Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo, ora in forza all’Al-Hilal, è uno dei pallini del direttore sportivo albanese che lo ha avuto durante la sua lunga permanenza da dirigente alla Lazio.

Dopo l’annata da dimenticare, che si concluderà con la partita casalinga contro il Monza, il Milan ha deciso di cambiare rotta e, prima di intervenire sulla rosa presente al momento, ha deciso di affidarsi ad un nuovo direttore sportivo che dovrà rilanciare il club. La scelta è caduta su Igli Tare che si appresta a firmare il contratto con il Milan e iniziare subito a lavorare per provare a rilanciare la squadra.

Milinkovic-Savic-Milan: novità in casa rossonera

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, l’acquisto da parte del Milan di Sergej Milinkovic-Savic non sarebbe possibile con i rossoneri che avrebbero ben altri obiettivi per il loro mercato. I costi dell’operazione e l’età del calciatore non sembrano essere compatibili con i colpi che la squadra rossonera vuole mettere a segno durante l’estate.

Sergej Milinkovic-Savic ha un contratto con l’Al-Hilal fino al giugno del 2026 e la squadra araba non sembra intenzionata a dare l’ok alla cessione del giocatore se non di fronte ad un’offerta da circa 15 milioni di euro. Lo stipendio dell’ex Lazio in Arabia Saudita sfiora i 20 milioni di euro all’anno ed il centrocampista non sembra intenzionato a farne a meno in vista della prossima stagione.

Il colpo potrebbe essere valutato tra un anno quando il calciatore serbo sarà in scadenza di contratto e dovrà valutare il suo futuro dopo aver chiuso un triennio in Arabia Saudita che gli ha permesso di fare cassa. Nel caso in cui avesse voglia di tornare nel calcio europeo il Milan potrebbe fare un tentativo cercando di portare nella propria rosa uno dei centrocampisti che ha fatto meglio negli ultimi dieci anni di Serie A.

In casa Milan al momento la priorità è rappresentata dalle cessioni. Tra la rosa del momento ed il ritorno dei tanti calciatori ora in prestito, i rossoneri dovranno fare i conti con quei calciatori che non rientrano nei piani del club andando a sfoltire un organico troppo profondo. La mancata partecipazione alle coppe europee, poi, costringerà il club a cedere alcuni pezzi pregiati per fare cassa e sistemare i conti.