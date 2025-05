Niente addio in prestito, il Milan vuole tenerlo in rosa: si ripartirà da lui

Il Milan, a sorpresa, potrebbe decidere di tenere il giocatore in prestito: niente addio in prestito, i dettagli

In questa fase di ricostruzione, tutti sono in attesa dell’annuncio ufficiale dell’arrivo di Igli Tare. Dopo una lunga ricerca durata più di tre mesi, alla fine Giorgio Furlani ha scelto quello che aveva indicato subito Ibrahimovic (e anche nel 2019 aveva provato a prendere anche Paolo Maldini). L’ex Lazio è un dirigente di alto profilo, di grande competenza e conoscenza, e sicuramente ha una buona dose di esperienza. Affiancherà Moncada e Furlani quindi per completare l’assetto dirigenziale. La speranza è che possa avere margine di manovra per incidere davvero.

Il suo arrivo colma le grosse lacune mostrare dalla società in queste ultime due stagioni, ma riuscirà a farlo solo se potrà avere la possibilità di muoversi liberamente. In attesa dell’annuncio di Tare, il Milan ha ufficializzato i rinnovi di contratto di due giocatori: il primo è Lorenzo Torriani, il giovanissimo portiere che si era messo in mostra l’anno scorso in tournée con Fonseca e che ha debuttato in Champions League contro il Liverpool, e il secondo è Davide Bartesaghi, che ormai conosciamo molto bene.

Ufficiale il rinnovo col Milan, ora può restare: niente prestito

Nell’ultima stagione di Pioli, Bartesaghi era stato promosso in prima squadra come alternativa a Theo Hernandez, ma durante l’anno ha avuto poche possibilità di mettersi in mostra. Il Milan Futuro era il progetto perfetto per lui: avrebbe potuto giocare con continuità in Lega Pro e crescere, ma purtroppo è stato spesso alternato con la prima squadra e non è stato in campo il tempo necessario. La mossa migliore per la prossima stagione è un prestito, ma il Milan potrebbe anche avere altre idee.

Il nuovo allenatore sarà importante per decidere il futuro di Bartesaghi, ma con questo rinnovo fino al 2030 potrebbe essersi guadagnato la possibilità di giocare spesso in prima squadra (da escludere l’impiego in Serie D, assolutamente inutile per un giovane come lui). Davide è un profilo di grande prospettive anche grazie a caratteristiche tecniche e fisiche difficili da trovare e perfetto per il calcio moderno. Lui nasce terzino sinistro ma è un perfetto braccetto per una difesa a tre, utilizzata da Conceicao nell’ultimo periodo e soprattutto da Massimo Oddo quando è subentrato a Bonera nel Milan Futuro (con Bartesaghi utilizzato proprio a sinistra). Davide può diventare quindi una risorsa importante per i rossoneri e per la prima squadra, soprattutto in caso di addio di Theo Hernandez (lui e Alex Jimenez potrebbero giocarsi la titolarità se non dovesse arrivare nessuno dal mercato).