Reijnders, i tifosi sono disperati: non c’è più speranza

Ecco cosa è successo al termine di Milan-Monza. La sfida che ha chiuso la stagione ha visto protagonista Tijjani Reijnders

Tiijani Reijnders è al centro di diversi rumors di calciomercato in questi ultimi giorni. Ormai non è più un segreto l’interesse da parte del Manchester City, pronto a far sul serio in settimana per strapparlo al Milan prima del Mondiale per Club.

Un’offerta da 70 milioni di euro può davvero convincere il Diavolo a cederlo. Se così fosse, l’olandese lascerebbe i rossoneri con il premio di miglior centrocampista della Serie A e quella contro il Monza sarebbe la sua ultima apparizione.

Reijnders, gesti di addio?

Da ieri sera, da quando è finita la sfida tra il Milan e i brianzoli, il popolo rossonero si sta chiedendo se Reijnders ha salutato i suoi tifosi o meno. Il calciatore si è infatti reso protagonista di una camminata con il figlio sulle spalle. Come se fosse una passerella di addio: sono stati così in molti ad interpretare quei gesti in questa maniera.

comunque vada ciao Tijjani…quando venisti qui portando il tuo entusiasmo e la capacità di fare forse pensavi ad un mondo normale e invece hai trovato gente cinica….. sfracellano cose e persone e poi si ritirano nella loro ampia indifferenza o in ciò che comunque assomiglia a… — maurizio pinna (@horion43) May 25, 2025

Vattene pure tu, dai. Giusto così. Abbiamo sbagliato a volerti bene. Ce lo meritiamo. — 🧚‍♀️ Fatina Mutantë_ 🇮🇹 (@MutantFairy_) May 25, 2025

#Reijnders come #Tonali, siamo il nuovo Atalanta, chiedo scusa ai bergamaschi, l’Atalanta gioca a calcio. Scordiamoci i sogni di gloria. Questi fanno trading con i giocatori. https://t.co/uD8MWcsYCp — Taichi (@forexandjam) May 25, 2025

This is so sad, it is obvious he loves the club but when you’re forced out you leave. What a soulless institution we have become.. https://t.co/RTUWcIfepw — ACMatt (@ACMatt93) May 25, 2025

Demi Allah, ini akan menambah daftar panjang mewek karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. 😔😭

– Ibra & thiago silva

– El shaarawy

– Jack Bonaventura

– Tonali Siapa lagi lur? https://t.co/CGfvrinajF — ultras rawan mletre (@acmilan_mania) May 25, 2025

Forse l’unico giocatore che non va venduto,ma questi pensano solo ai soldi,vergogna — Vinc51 (@VincenzoVinc51) May 25, 2025



La trattativa con il Manchester City è reale, ma quanto visto e interpretato ieri può essere frutto della suggestione del momento. Non resta che attendere e capire se davvero il Milan deciderà di privarsi del centrocampista più forte della Serie A