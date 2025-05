Ritorno ad un passo, il Milan chiude il colpo a sorpresa

Le ultime sul prossimo affare che metterà a segno il Milan. Si è deciso di ripartire da lui: il punto della situazione

Ieri è stata finalmente scritta la parola fine sulla stagione del Milan. Una stagione davvero disastrosa, che bisogna cancellare velocemente, per provare a risorgere. Serve, dunque, voltare pagina il prima possibile per iniziare a gettare le basi di quella che dovrà essere l’estate della rinascita.

Al momento tra i tifosi, ovviamente, non c’è per nulla fiducia nella società, che ha portato al declino una squadra, che fino a poco tempo fa vinceva il campionato e giocava la semifinale di Champions League. Oggi c’è davvero poco per essere ottimisti, ma si fatica anche a trovare un barlume di speranza.

Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic i protagonisti principali, insieme a Gerry Cardinale, di questo disastro sesquipedale, d’altronde, continueranno a lavorare per il Milan. Lo faranno mantenendo le loro poltrone, come l’italiano e lo svedese. Il francese, invece, potrebbe tornare a fare il capo degli osservatori, per lasciar più spazio di manovra al nuovo Direttore sportivo, Igli Tare.

Ben presto l’albanese verrà annunciato ufficialmente e inizierà a lavorare duramente per provare a rimettere in piedi un gigante mandato per terra da diverse scelte sbagliate.

Milan, si riparte da un nuovo allenatore: ecco la scelta di Tare

La prima decisione della dirigenza, per ripartire, è stata, dunque, quella di affidarsi ad un Direttore sportivo, che conosce molto bene la Serie A, e che alla Lazio è stato protagonisti di diverse stagioni più che positive.

Ora la seconda mossa sarà quella di puntare su un allenatore, che abbia dimostrato di poter fare la differenza nel campionato italiano. Non è un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri di Igli Tare sia quello di Vincenzo Italiano. Il tecnico di Ribera è in trattativa con il Bologna per il rinnovo. Al momento però nessun accordo ed è evidente che dietro a tale tentennamento ci sia il Milan.

Se alla fine, però, i felsinei dovessero riuscire a convincere il mister a rimanere, il Milan virerà altrove. In pole, così, balzerebbe Massimiliano Allegri. Per il livornese si tratterebbe di un ritorno, ma attenzione all’interessamento da parte del Napoli, oltre che dell’Inter, qualora salutasse Simone Inzaghi.