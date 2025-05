Non solo cessioni, primo colpo per il Milan: si chiude l’affare in Serie A

Si è conclusa tra le polemiche una delle peggiori stagioni del Milan per quello che riguarda la storia recente dei rossoneri. Il club è già al lavoro per provare a migliorare la situazione e punta sul mercato per chiudere un importante colpo.

La priorità per il Milan è quella di andare a cedere diversi calciatori, sia per sfoltire la rosa sia per mettere a posto le casse col club che dovrà fare a meno degli introiti derivanti dalla partecipazione alle coppe europee.

La grande delusione di questa stagione a livello sportivo avrà delle ripercussioni in maniera netta anche per quello che riguarda il mercato con i rossoneri che dovranno per forza di cose cedere alcuni pezzi pregiati della rosa. Verso l’addio sembrano esserci sia Reijnders che Leao con i due che potrebbero portare nelle casse del Milan un totale di circa 120 milioni di euro. Una somma che in parte servirà a mettere a posto i conti, mentre un’altra parte sarà destinata alla costruzione della nuova rosa. Appare molto vicino un colpo a centrocampo con il Milan pronto a chiudere per un giocatore seguito a lungo.

Il Milan chiude il colpo: primo acquisto di Tare in arrivo

Samuele Ricci si avvicina al Milan in vista della prossima stagione. Il centrocampista del Torino è da un anno nel mirino dei rossoneri con il club meneghino pronto a chiudere l’affare già nelle prossime settimane.

La richiesta del Torino per il proprio centrocampista è di circa 30 milioni di euro ma il Milan confida di riuscire ad abbassare le richieste dei granata con l’inserimento di un giovane nella trattativa. Non è da escludere che possa essere sacrificato Kevin Zeroli, passato in prestito al Monza durante la scorsa sessione di mercato invernale.

Ricci è da tempo nel mirino del Milan che però dovrà fare i conti con la concorrenza dell’Inter, pronta a fare un’offerta per il centrocampista del Torino. Quello che appare certo è che Ricci possa salutare i granata durante le prossime settimane con Urbano Cairo pronto a fare cassa con la cessione di uno dei pezzi pregiati della rosa.

Contestualmente all’acquisto di Ricci, però, dovrà arrivare la prima cessione in casa Milan. Il Manchester City appare pronto a presentare la prima offerta ufficiale ai rossoneri per Tijjani Reijnders. Sul piatto potrebbero essere messi circa 55 milioni di euro, una somma che il Milan non pare intenzionato ad accettare, chiedendo 70 milioni di euro per il cartellino dell’ex AZ Alkmaar.