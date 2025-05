Proposta clamorosa per Theo Hernandez e cifre irrinunciabile: i dettagli

Theo Hernandez verso l’addio al Milan: per lui è pronta un’offerta monstre da parte di un altro club, tutti i dettagli

Il futuro di Theo Hernandez sembra sempre più lontano dal Milan. Nemmeno un minuto contro il Monza sabato sera nell’ultima partita di questo campionato, ma a fine gara, insieme ai compagni, ha salutato i pochi tifosi rimasti con un giro di campo. E quello potrebbe esser stato il suo ultimo momento a San Siro. La situazione è nota ormai a tutti: il suo contratto col Milan è in scadenza fra un anno, quindi a giugno 2026, e fino ad oggi non è arrivata nessuna proposta di rinnovo da parte della società. Inoltre, Giorgio Furlani lo aveva ceduto al Como a gennaio per 40 milioni: un doppio segnale, piuttosto evidente, che il club non lo vuole più.

Theo Hernandez firmerebbe subito per restare: è legato alla squadra, alla città e ai tifosi ed è disposto ad accettare anche uno stipendio in linea con quello di Leao. Si è parlato di grosse richieste da parte del calciatore, ma in merito non ci sono conferme. Sappiamo con certezza, invece, grazie alle dichiarazioni del suo agente, che era disponibile a firmare in qualsiasi momento. Il Milan quindi manderà via anche lui probabilmente insieme a Reijnders (direzione Manchester City), ma dove andrà a giocare?

Theo Hernandez tentato dall’Arabia, offerta enorme

La cessione al Como nel mese di gennaio non si è concretizzata per volontà del giocatore: se proprio deve lasciare il Milan, vuole farlo per una big d’Europa. E quindi: Real Madrid, Bayern Monaco o Manchester City. Ad oggi, però, nessuna di queste tre squadre ha mostrato un interesse concreto nei suoi confronti, nonostante la possibilità di prenderlo a cifre contenute (il Milan, ad un anno dalla scadenza, non può spingersi troppo oltre con le richieste).

L’unica tentazione per Theo Hernandez, a quanto pare, arriva dall’Arabia Saudita: come riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe per lui un’offerta da 18 milioni a stagione. Il nome della squadra non è ancora stato svelato e non sappiamo se lui è interessato o meno ad un trasferimento del genere. Il prossimo ottobre, Theo compierà 28 anni: è nel pieno della sua maturità calcistica e può sicuramente ambire a piazze migliori per il suo futuro. Ecco perché è più probabile che si metterà in attesa di un’offerta da parte di un club importante europeo; altrimenti, non è da escludere una permanenza fino alla scadenza del contratto, così sarà ancora più facile trovare una nuova sistemazione – e strappare un contratto a grande cifre.