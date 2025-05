Nuova beffa dal Bologna, i rossoblu scippano un colpo al Milan

Rischio beffa in sede di mercato per il Milan con i rossoneri che devono guardarsi dalla concorrenza del Bologna per un obiettivo in vista della prossima stagione.

Conclusa la stagione con una vittoria sul Monza, per il Milan è tempo di ripartire in vista della prossima annata. Il Milan è già al lavoro ed ha ufficializzato l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo.

L’ex dirigente della Lazio sembra avere le idee chiare su quello che dovrà essere il futuro del Milan con il club meneghino che è alla ricerca di giocatori che possano permettere alla società di tornare a lottare dapprima in Italia e successivamente in Europa. Tra i vari obiettivi del club c’è quello di aumentare in maniera sensibile il numero di calciatori italiani all’interno della rosa con il Milan che sembra avere le idee chiare in tal senso. Un colpo rischia però di sfumare per via dell’inserimento da parte del Bologna nella trattativa con i rossoblu pronti a beffare i rossoneri.

Milan, occhio alla beffa dal Bologna: rossoblu scatenati sul mercato

Uno dei nomi che più piace in casa Milan è quello di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 che ha vissuto una buona stagione con il Venezia, pronto a riscattare il cartellino del giocatore ed acquistarlo a titolo definitivo. La volontà del Milan è quella di provare a strappare il centrocampista ai lagunari per una somma intorno agli 8 milioni di euro ma il Bologna è pronto ad inserirsi nella trattativa.

Nonostante la retrocessione il Venezia è intenzionato a versare i 3,5 milioni di euro nelle casse della Juventus per assicurarsi il giocatore a titolo definitivo. Chiaramente Nicolussi Caviglia saluterà il Venezia dopo poco considerato il fatto che diverse squadre lo hanno messo nel mirino in ottica futura.

Sul classe 2000 c’è da tempo l’interesse da parte del Milan, pronto a sistemare il proprio centrocampo che potrebbe vedere la cessione di Reijnders nelle prossime settimane. I rossoneri sarebbero disposti a pagare circa 8 milioni il cartellino dell’ex calciatore della Juventus permettendo ai lagunari di andare a registrare un’importante plusvalenza.

Nicolussi Caviglia piace molto a Vincenzo Italiano che lo vorrebbe a Bologna per sistemare il reparto mediano dei rossoblu ma le squadre italiane dovranno guardarsi dalla concorrenza del Villarreal. Secondo quanto affermato da Calciomercato.it gli spagnoli sarebbero fortemente interessati al classe 2000 che si appresta a fare il definitivo salto di qualità per quello che riguarda la propria carriera.