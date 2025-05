Retrocedono in Serie B, se li prende il Milan: doppio colpo rossonero

Due calciatori appena retrocessi dalla Serie A alla B potrebbero rientrare tra gli affari di mercato del club rossonero.

Igli Tare si è appena insidiato come nuovo direttore sportivo del Milan e sarà chiamato a compiere tante operazioni tra entrate e uscite. Innanzitutto, bisogna risolvere le situazioni riguardanti i giocatori in prestito e quelli con contratti con scadenza ravvicinata. Senza dimenticare la scelta dell’allenatore, fondamentale.

Non potendo contare sui premi UEFA derivanti dalla partecipazione alla Champions League e non essendo qualificati ad altre competizioni europee, i rossoneri dovranno fare un calciomercato molto attento. Per non creare eccessivi problemi al bilancio, sarà importante anche riuscire a fare delle buone cessioni. Giorgio Furlani ha dichiarato che non saranno necessari sacrifici, però qualche vendita onerosa andrà fatta.

Ci sono più calciatori che in questa stagione non hanno convinto e che Tare proverà a piazzare a buone condizioni. In entrata, si proverà a sfruttare anche qualche occasione a prezzo non eccessivo, compreso qualche eventuale colpo in prestito.

Calciomercato Milan, occasioni dalle squadre retrocesse in Serie B

In queste settimane si è parlato molto dell’interesse del Milan per Hans Nicolussi Caviglia, 24enne centrocampista in forza al Venezia. La squadra di Eusebio Di Francesco è retrocessa matematicamente in Serie B all’ultima giornata e sicuramente perderà qualche calciatore. Uno di questi è proprio l’ex Juventus, arrivato in Laguna l’estate scorsa in prestito con obbligo riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.

Il Venezia conta di riuscire a vendere Nicolussi Caviglia per 8-10 milioni, le richieste non mancheranno. Il giocatore ha disputato una buona stagione e rimarrà in Serie A con un’altra maglia. Il Milan sta valutando la possibilità di comprarlo, anche se in questo momento non ha ancora fatto la propria mossa: non c’è una trattativa, Tare ha altre priorità in questi primi giorni del suo mandato da ds.

Un altro giocatore interessante che è retrocesso è Sebastiano Esposito, che l’Empoli ha preso in prestito con diritto di riscatto dall’Inter. Se il club toscano lo comprerà per i 5 milioni pattuiti, potrebbe poi rivederlo a una cifra leggermente superiore e fare una plusvalenza.

Il 22enne di Castellammare di Stabia non dovrebbe avere problemi a trovare una sistemazione. In questa stagione ha messo assieme 10 gol e 2 assist in 37 presenze, numeri niente male.