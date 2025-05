Adesso è ufficiale, torna subito al Milan: annuncio arrivato

Il ritorno al Milan è adesso ufficiale: l’annuncio è appena arrivato e non lascia spazio ad interpretazioni.

Il nuovo Milan sta per essere definitivo. Dopo l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo, ci siamo quasi anche per l’allenatore: a sorpresa, i rossoneri hanno scelto Massimiliano Allegri, col quale sembra molto vicino un accordo. Il livornese era un promesso sposo del Napoli di Aurelio De Laurentiis: i due si sono incontrati più volte in passato, ma a quanto pare Antonio Conte sembra adesso più vicino ad una permanenza. E questo libera quindi l’ex Juventus, che ha accolto con entusiasmo la proposta di Tare e del Milan: offerto un contratto di tre anni a 5 milioni a stagione.

Un’inversione di rotta netto di Giorgio Furlani e di Gerry Cardinale: è evidente che la mancata qualificazione in Champions League, e quindi i mancati introiti per RedBird, hanno creato un po’ di problemi alla società e quindi si vuole rimediare con un tecnico che, in un modo o nell’altro, ai primi quattro posti ci arriva. Ora c’è grande curiosità per il mercato: a prescindere da Allegri, il Milan proverà a piazzare Reijnders al Manchester City per una grossa cifra. Inevitabile, anche perché alcune entrate date già per fatte in realtà sono saltate.

Annuncio social, il giocatore torna al Milan

Il Milan ha diversi giocatori in prestito con diritto di riscatto. L’unico certo di restare dov’è è Pierre Kalulu: la Juventus è convinta di investire 13 milioni per l’acquisto a titolo definitivo di un difensore che ha giocato molto in questa stagione. Su tutti gli altri, invece, ci sono ancora grossi dubbi e anche una certezza: il rientro di Yacine Adli dopo il prestito alla Fiorentina. Il club viola lo ha annunciato di recente e adesso è arrivata la conferma anche dal calciatore.

Adli ha scritto un lungo e toccante messaggio per salutare la Fiorentina e Firenze sui suoi canali social: “Famiglia Viola, vi scrivo questo messaggio per semplicemente ringraziarvi. Grazie prima di tutto a miei compagni, ho trovato un gruppo straordinario con uomini veri che mi hanno subito accolto come uno di loro è con chi ho vissuto emozioni che non mi scoderò mai“. In questo post ha ringraziato tutti, dai dirigenti all’allenatore, e per finire i tifosi.

Anche a Firenze, Adli si è mostrato un grande uomo spogliatoio, ben visto e voluto da tutti. Tornerà quindi al Milan, ma quale sarà il suo futuro? I rossoneri proveranno a piazzarlo altrove, a meno che Allegri non chieda la sua permanenza. Il francese però è un’opportunità per fare cassa: la sua stagione è stata positiva e 10 milioni potrebbero arrivare.