Reijnders al City, il Milan chiude per un altro centrocampista: super colpo

Arrivano aggiornamenti sui movimenti rossoneri a centrocampo: Reijnders può partire, ecco chi può arrivare.

Dopo aver definito e ufficializzato l’ingaggio di Massimiliano Allegri, il focus del Milan è sulla campagna acquisti-cessioni. Ci sono tante operazioni di calciomercato di cui si dovrà occupare il nuovo direttore sportivo Igli Tare.

In uscita si continua a parlare della vendita di Tijjani Reijnders, obiettivo del Manchester City. Pep Guardiola lo vuole come rinforzo per il suo centrocampo e intende averlo a disposizione per il Mondiale per Club. Il club inglese ha avviato la trattativa e conta di riuscire a chiuderla entro questo weekend. In ballo ci sono tanti soldi e, ovviamente, la società rossonera sta cercando di ricavarne il più possibile da questa cessione.

Calciomercato Milan, Reijnders verso il Manchester City: ecco chi può arrivare

Il Manchester City ha formulato una prima offerta da 60 milioni di euro, considerati non sufficienti dal Milan. La negoziazione è in corso, i contatti tra le parti sono costanti e i Citizens dovrebbero alzare la proposta nelle prossime ore.

Il giornalista Matteo Moretto di Relevo spiega su canale YouTube del collega Fabrizio Romano che il Milan è fiducioso che il Manchester City riesca ad arrivare a 70-75 milioni per l’inizio dei prossima settimana, al massimo per metà settimana. La società inglese ha abbastanza fretta e dovrebbe accelerare per chiudere l’affare.

Per un Reijnders che parte ci potrebbe essere un Samuele Ricci che arriva. Moretto conferma che il Milan ci sta lavorando da mesi. Anche se sono usciti nomi come Nicolussi Caviglia e Rovella, i rossoneri vorrebbero solo Ricci e hanno già un accordo di base con il giocatore. Inoltre, è vicino a raggiungere un’intesa totale con il Torino.

L’ex Empoli è un obiettivo concreto e il Milan vuole chiudere a breve, è pronto ad accelerare per arrivare alla fumata bianca. Il rapporto tra le parti è buono e c’è ottimismo in merito alla riuscita di questa operazione. Non sono ancora trapelate le cifre esatte, anche se in questi mesi si è detto che Urbano Cairo vorrebbe circa 30 milioni per la cessione di Ricci. Attendiamo aggiornamenti più precisi sui dettagli della trattativa.

Il centrocampista toscano sarebbe un buonissimo rinforzo per la mediana di Allegri. Moretto ha anche specificato che non sarebbe il sostituto di Reijnders, il quale sarà rimpiazzato da un altro centrocampista. Ricci è un calciatore diverso dall’olandese, più offensivo e abile negli inserimenti in fase offensiva, dove ha fatto la differenza con gol e assist nell’ultima stagione.