Svolta Theo Hernandez, incontro per la cessione: offerta faraonica

Il futuro dell’ex Real Madrid potrebbe essere lontano da Milanello: arrivano indiscrezioni sul tentativo di una società saudita.

Il Milan ha appena risolto la questione allenatore ingaggiando Massimiliano Allegri e adesso si può concentrare sul calciomercato. I tifosi si aspettano degli acquisti importanti per disputare una stagione di alto livello, però ci saranno inevitabilmente anche delle cessioni.

Negli ultimi giorni si sta parlando soprattutto della possibile vendita di Tijjani Reijnders al Manchester City, pronto a investire oltre 60 milioni di euro per il cartellino del nazionale olandese. Il club rossonero ne vuole 70-75, l’affare potrebbe andare in porto già entro questo weekend o al massimo all’inizio della prossima settimana.

Calciomercato Milan, cessione Theo Hernandez: le ultime notizie

Attenzione anche a Theo Hernandez, il cui contratto è in scadenza a giugno 2026. La trattativa per il rinnovo non è mai decollata, nonostante fosse trapelata la volontà del giocatore di rimanere a Milano. Da ricordare che il Milan aveva accettato l’offerta del Como da circa 40 milioni di euro per venderlo nello scorso mercato invernale, quando l’ex Real Madrid rifiutò al destinazione e rimase in rossonero.

Stando a quanto rivelato dal giornalista Manuele Baiocchini di Sky Sport, oggi pomeriggio a Casa Milan c’è stato un incontro tra la dirigenza e Manuel Garcia Quilon, l’agente di Hernandez. Ovviamente, si è parlato della situazione del nazionale francese. Il rinnovo del contratto viene dato ancora per difficile, quindi è probabile che si possa procedere con la cessione. Nel colloquio si sono gettate le basi per concordare delle condizioni congrue per definire l’addio.

C’è già un’offerta importante da parte dell’Al Hilal, ricco club della Saudi Pro League che in questi giorni viene dato in pressing anche su Simone Inzaghi. I colleghi di calciomercato.com hanno rivelato che la proposta fatta a Theo prevede un contratto da circa 18 milioni netti a stagione e che presto ci sarà anche l’offerta al Milan.

Da capire se l’ex Real Madrid aprirà a un trasferimento in Arabia Saudita oppure se preferirà continuare a giocare in Europa. Da anni vive a Milano assieme alla compagna Zoe Cristofoli, con la quale ha messo al mondo due figli, e certamente l’aspetto familiare avrà un peso nella decisione. In questo momento, non risultano offerte rilevanti di squadre europee.