Tutto fatto, addio Reijnders e sostituto in arrivo: doppia operazione Milan

Reijnders sempre più verso la cessione al Manchester City: un italiano per sostituirlo, ma non c’è ancora una trattativa in corso

Tijjani Reijnders è il prossimo tema caldo in casa Milan. Il direttore sportivo c’è, da ieri anche l’allenatore, ora è tempo di pensare al calciomercato. L’importanza di Igli Tare è stata subito evidente: nel giro di poche ore, il nuovo dirigente ha chiuso per Massimiliano Allegri. Una scelta di pancia, anacronistica, senza grandi prospettive future, fumo negli occhi dei tifosi arrabbiati e la pillola per addolcire la stampa. Per lui un contratto di tre anni a più di 5 milioni a stagione: e questo rende ancor più inspiegabile il mancato arrivo di Antonio Conte lo scorso anno.

Allegri ha dimostrato, nel suo ultimo ciclo alla Juve, tutti i suoi gravissimi limiti: di gestione, di crescita, di comunicazione e soprattutto di proposta di gioco. Nonostante questo, il Milan lo ha scelto per accontentare la piazza, che vede in Max inspiegabilmente l’uomo giusto. Ormai il dado è tratto, l’allenatore sarà lui e non possiamo fare altro che sperare vada tutto per il verso giusto. Ora però c’è la grana Reijnders da risolvere, sempre più in ottica Manchester City.

Reijnders via? Ecco il sostituto, è un italiano

Il Milan, senza la qualificazione in Champions League, ha la necessità di fare una cessione importante per colmare il rosso in bilancio. Reijnders è uno dei pochi che ha richieste importanti di mercato e soprattutto dal Manchester City, che cerca un sostituto di De Bruyne. L’offerta dovrebbe arrivare a breve e si potrà chiudere intorno ai 70 milioni. Dopodiché, il Milan dovrà cercare un sostituto e, a quanto pare, c’è già un chiaro indiziato.

Allegri non ha una proposta di gioco né una chiara identità e nei suoi anni da allenatore lo abbiamo visto usare più sistemi di gioco in base ai giocatori disponibili. Alla Juve ha proseguito il lavoro di Conte con la difesa a tre, ma ha anche giocato con il 4-3-1-2 e, di recente, con il 4-2-3-1, che potrebbe essere anche quello giusto per il Milan. Serve però qualcuno che possa sostituire Reijnders e affiancare Fofana e il profilo di Samuele Ricci, forte e italiano, è quello che convince di più. Non è un nome nuovo, anzi, tutt’altro: da tempo il centrocampista è nel mirino dei rossoneri, ma per strapparlo al Torino servono 40 milioni. Al momento ci sono solo voci e indiscrezioni, niente di avviato concretamente, ma Tare potrebbe rimediare il prima possibile e imbastire la trattativa.