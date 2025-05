Allegri lo ha chiesto per sistemare le fasce: il Milan vuole riportarlo in Italia

Il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro: Allegri potrebbe essere accontentato con un inglese già noto in via Aldo Rossi

Risolta la questione allenatore, il Milan deve adesso buttarsi sul mercato e colmare le lacune della rosa. Massimiliano Allegri ha già di base una rosa forte con la quale poter puntare al titolo direttamente, ma a breve perderà Tijjani Reijnders. I rossoneri hanno ormai già deciso di venderlo: passerà al Manchester City per, si spera, una cifra superiore ai 70 milioni. L’affare si farà, è piuttosto chiaro. Ieri è arrivata la prima offerta dai Citizens, che hanno gran fretta di chiudere: lo vogliono per il Mondiale per Club che inizierà fra poche settimane.

Venduto l’olandese, il Milan dovrà per forza cercare un sostituto: Samuele Ricci del Torino ed Ederson dell’Atalanta sono nomi che piacciono molto ai tifosi, ma non sappiamo che idee ha Igli Tare. Molto dipenderà anche dal ruolo perché Reijnders era in grado di ricoprirne diversi. Non ci resta che attendere. Nel frattempo, invece, ci sono le certezze: e se il Milan deciderà davvero di non tenere Kyle Walker, allora servirà un nuovo terzino destro. E l’affare si potrebbe fare ancora in Premier League.

Milan, nuovo terzino destro: ritorno di fiamma

Il nome è da tempo nel mirino dei rossoneri: è stato cercato anche lo scorso anno ma poi la scelta è ricaduta su Emerson Royal, che oggi, come a gennaio, è in uscita. Via il brasiliano e via Walker, servirà quindi un nuovo terzino e c’è un obiettivo che può tornare di moda: stiamo parlando di Matty Cash, il terzino inglese dell’Aston Villa, che piace in via Aldo Rossi da tempi non sospetti.

Cash ha un contratto in scadenza coi Villans a giugno 2027, questo significa che gli inglesi possono ancora spingere sul prezzo. La valutazione del terzino si aggira intorno ai 30 milioni, soldi che i rossoneri potrebbero investire senza problemi grazie alla cessione di Reijnders e non solo. C’è da capire però se è davvero lui l’uomo sul quale puntare o se, invece, Tare ne sceglierà un altro.

L’ex dirigente della Lazio ha maggiori conoscenze e competenza rispetto a Moncada e quindi avrà sicuramente un margine di scelta più ampio, quindi aspettiamoci qualche sorpresa. Non è da escludere che il Milan possa chiedere al City, nell’ambito dell’affare Reijnders, il cartellino a costo zero di Walker, anche se in quel caso il problema è l’età del giocatore e lo stipendio.