Fonseca, sgambetto al Milan: offerta per il colpo a zero

Il Lione ha messo nel mirino un giocatore che piace anche alla società rossonera: Fonseca lo vorrebbe nella sua squadra.

I tifosi del Milan sono curiosi di vedere che tipo di campagna acquisti farà il nuovo direttore sportivo Igli Tare. Dopo aver ingaggiato Massimiliano Allegri come allenatore, è arrivato il momento di pensare a come rinforzare la squadra.

Ci sono diverse mancanze dell’organico che in questa stagione non è andato oltre l’ottavo posto nella classifica della Serie A e che non è stato in grado di sconfiggere Dinamo Zagabria prima e Feyenoord poi per accedere agli Ottavi di Champions League. Senza dimenticare la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna.

Tare e Allegri hanno il quadro della situazione abbastanza chiaro e dobbiamo attenderci un calciomercato all’altezza di un club che si chiama Milan. Ovviamente, non saranno possibili spese faraoniche come quelle delle big europee, servirà ricorrere anche a qualche occasione a basso costo.

Calciomercato Milan, il Lione su un obiettivo rossonero

Ci sono alcuni calciatori in scadenza di contratto a fine giugno 2025 e che possono cambiare squadra a parametro zero. Ovviamente, anche il Milan guarda ad alcuni profili di questo tipo.

Nella lista c’è Junior Firpo, terzino sinistro in forza al Leeds United dal 2021. In precedenza aveva militato nel Real Betis e nel Barcellona. Possiede sia il passaporto dominicano sia quello spagnolo, ha deciso di giocare per la Repubblica Dominicana. In questa stagione ha totalizzato 4 gol e 10 assist in 35 presenze. Assieme alla sua attuale squadra ha conquistato la promozione dalla Championship alla Premier League.

Il Leeds United vorrebbe tenerlo, però Junior Firpo sta valutando la possibilità di cambiare maglia. L’interesse del Milan era stato svelato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, che ha spiegato che il suo arrivo viene considerato a prescindere da cosa succederà con Theo Hernandez. Tuttavia, al momento la situazione sarebbe in standby.

Ovviamente, non mancano altre società interessate. Fabrizio Romano ha raccontato che c’è un inserimento concreto del Lione, che ha presentato la propria offerta a Junior Firpo. La trattativa è in corso. L’OL, allenato dall’ex rossonero Paulo Fonseca, sta spingendo per arrivare a un accordo con il terzino dominicano.

Milan in agguato, però bisognerà capire se nei prossimi giorni Tare si farà avanti. Da ricordare che al giocatore si interessò anche Paolo Maldini quando era direttore tecnico rossonero, era il 2021, ma il Leeds United ebbe la meglio offrendo 15 milioni di euro.