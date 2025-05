Tare non si ferma più: altro colpo, pronta la firma fino al 2028

Igli Tare ha iniziato la sua avventura come nuovo direttore sportivo del Milan con il botto. L’ex dirigente della Lazio ha infatti chiuso per Massimiliano Allegri ed ora è pronto a mettere a segno un altro colpo.

Fatta per il ritorno di Allegri al Milan dopo quindici anni dal primo ingaggio in rossonero, Igli Tare ora si concentrerà sulla squadra da mettere a disposizione del tecnico livornese.

Massimiliano Allegri ha firmato il contratto con il Milan che lo legherà ai rossoneri per i prossimi tre anni con il Milan che ora cercherà di mettergli a disposizione una rosa competitiva per tornare a lottare sin da subito per lo scudetto. Prima di procedere con gli acquisti, però, il dirigente dovrà capire quale sarà il big da sacrificare per fare cassa ed andare a mettere una pezza all’assenza della squadra rossonera dalle prossime coppe europee. Oltre a questo c’è la spinosa questione dei rinnovi di contratto con diversi calciatori in scadenza o con l’accordo che terminerà il prossimo anno.

Tare pronto ad un nuovo colpo: pronta la firma fino al 2028

Stando a quanto affermato da Nicolò Schira su X, Igli Tare avrebbe incontrato gli agenti di Mike Maignan per parlare del possibile rinnovo di contratto del portiere con la squadra rossonera. L’attuale accordo scadrà nel giugno del 2026 e, se non dovesse esserci il prolungamento, potrebbe arrivare la cessione in estate.

Le parti stanno però parlando per cercare di trovare un’intesa che possa portare l’estremo difensore a firmare fino al giugno del 2028 con il Milan. Mike Maignan, nonostante le chiamate che stanno arrivando da diverse big europee, sembra essere pronto a dare l’ok ai rossoneri ed iniziare il nuovo ciclo con la squadra meneghina targato Massimiliano Allegri.

L’arrivo del tecnico livornese sulla panchina del Milan sembra aver dato maggiore fiducia anche ai big presenti nella rosa che vedono nella scelta della società la volontà di tornare ad alti livelli sin da subito. La scelta di Allegri è infatti una garanzia di volontà di investire da parte della società dopo un anno davvero difficile per i colori rossoneri.

Se per Maignan sembra che si vada verso il prolungamento del contratto, così non sembra per Theo Hernandez con il terzino che potrebbe salutare durante l’estate. Le offerte per il laterale non mancano ed il Milan sa di poter salutare il francese andando poi a pescare dal Bruges il sostituto con De Cuyper che piace molto alla società meneghina.