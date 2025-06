Allegri ha già deciso: ribaltone Camarda, il tecnico non ha dubbi

Le idee di Allegri per la gestione di Camarda, l’allenatore spinge per una soluzione: tutti i dettagli

Massimiliano Allegri, a sorpresa, è il nuovo allenatore del Milan. Dopo una delle stagioni più brutte della storia rossonera, la società ha deciso di muoversi in due modi: l’assunzione di un direttore sportivo, Igli Tare, e l’arrivo di un tecnico diverso rispetto a quelli scelti l’anno scorso. L’ultimo ciclo dell’allenatore alla Juventus è stato un disastro totale: una proposta di gioco indecente, zero valorizzazione dei giocatori e una pessima comunicazione. Fermo per un anno intero, ripartirà da una nuova comfort zone: il Milan, che ha allenato già dieci anni fa vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana ma tutti ricordiamo il titolo perso contro una Juventus tre volte inferiore tecnicamente.

In ogni caso, la scelta è fatta: da venerdì è ufficiale e così sarà. E ora c’è curiosità per le mosse di mercato: fino ad oggi sappiamo solo di possibili cessioni, come quella di Reijnders al Manchester City e di Theo Hernandez in Arabia Saudita, mentre per le entrate è calda la pista Samuele Ricci e niente più (è evidente che il Milan vuole prima accumulare soldi dalle cessioni). Sarà fondamentale capire anche il futuro dei giovani e in particolare di Francesco Camarda.

Le idee di Allegri su Camarda, la situazione

Il giovanissimo attaccante ha trascorso una stagione pessima, la peggiore possibile per un ragazzo così giovane. La sua gestione rientra nei gravi danni fatti dalla società: doveva essere un perno del Milan Futuro per poi ritrovarsi spesso in panchina in prima squadra. Ha giocato poco e ha segnato poco proprio per le residue opportunità che gli sono state date. Una gestione che non gli ha permesso nemmeno di essere in campo ai Play-Out contro la Spal.

A gennaio era stato ceduto al Monza: era un’ottima soluzione per cambiare ambiente e giocare più minuti. Ora il Milan dovrà capire cosa farne. Allegri potrebbe spingere per una permanenza, ma ha senso solo se gli concederà le occasioni necessarie per la sua crescita, altrimenti è molto meglio un prestito in Serie A o anche in Serie B. L’importante è farlo giocare il più possibile. Inutile fare eventualmente la Serie D col Milan Futuro, non sarebbe d’aiuto per uno come lui. Contro il Monza, all’ultima giornata, ha mostrato di essere pronto per i grandi palcoscenici, ma, come tutti i giovani, ha bisogno di opportunità, cosa che il Milan non gli ha dato quest’anno.