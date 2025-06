Tare non perde tempo: addio Theo, parte l’assalto al sostituto

Il Milan sta pensando di cedere Theo Hernandez quest’estate: Tare ha già individuato il suo sostituto, arriva dalla Premier League

Per il Milan è iniziato un nuovo corso. Igli Tare è stato scelto come direttore sportivo, una figura che mancava da due anni cioè da quando inspiegabilmente è stato mandato via Frederic Massara, braccio destro di Paolo Maldini. E i risultati in campo si sono visti: con l’area sportiva nelle mani di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, i rossoneri sono passati da uno Scudetto e una semifinale di Champions League all’ottavo posto in classifica. Grandi colpe anche per gli allenatori, prima Fonseca e poi Conceicao, e soprattutto per i giocatori, sempre deludenti soprattutto nei momenti più importanti come in Champions League e in finale di Coppa Italia.

Per questo e in particolare per questioni economiche, il Milan sta portando avanti una rivoluzione iniziata già a gennaio. In quest’estate potremmo vedere tanti addii importanti: Tijjani Reijnders al Manchester City è la pista più calda, ma occhio a Theo Hernandez che ha ricevuto una ricca proposta dall’Arabia Saudita. In caso di cessione del francese, bisognerà trovare un sostituto all’altezza. E non sarà semplice.

Un italiano al posto di Theo Hernandez

In questi giorni è circolato con forza il nome di Junior Firpo, in scadenza di contratto col Leeds. L’ex Barcellona è nel mirino di Moncada da molto tempo e adesso potrebbe diventare una soluzione. A quanto pare, però, non sarebbe lui il sostituto di Theo Hernandez; al massimo, un’aggiunta. Come è giusto che sia: Firpo, promettente talento, ha avuto grosse difficoltà in carriera e non ha dimostrato granché. Il rischio è che possa ripetersi un Emerson Royal bis.

Ed è qui che entra in gioco Tare, direttore sportivo serio e competente e che ha più conoscenze di Moncada. E lui potrebbe proporre un giocatore che, invece, Theo Hernandez può sostituirlo senza grossi problemi. Si tratta di Destiny Udogie, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Il terzino è passato dall’Udinese al Tottenham due anni fa per una cifra importante e in Inghilterra ha visto aumentare il suo valore economico.

Adesso per acquistarlo servono dai 30 ai 40 milioni, anche se il Milan potrebbe approfittare della disastrosa stagione degli Spurs in campionato (vincitori però dell’Europa League) per abbassare ancora di più il prezzo. Theo Hernandez può essere ceduto in Arabia per poco più di 20 milioni, e in caso di addio i rossoneri sanno che devono acquistare un sostituto all’altezza. Questo significa solo una cosa: spendere, ed evitare di presentarsi con Junior Firpo titolare.