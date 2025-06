Allegri ha scelto il centrale da sacrificare: partirà in estate

Massimiliano Allegri e Igli Tare sono al lavoro per cercare di migliorare la rosa del Milan in vista della prossima stagione partendo però dalle cessioni che permetteranno di fare cassa.

Sono diversi i calciatori che potrebbero salutare il Milan durante l’estate per permettere al club di fare cassa e sistemare i conti messi in crisi dall’assenza dalle prossime coppe europee.

Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina ha ridato entusiasmo ad un Milan che ha concluso la stagione con diversi rimpianti con campionato e Champions League conclusi nel peggiore dei modi. La vittoria in Supercoppa italiana ha reso meno amara un’annata davvero difficile per il club meneghino che ora è chiamato a cambiare marcia per tornare quanto prima in Champions League e lottare per grandi obiettivi. Sarà fondamentale fare cassa con il Milan che sta valutando i profili da poter salutare per mettere a posto il bilancio.

Il Milan ha deciso chi cedere: un centrale difensivo è pronto a dire addio

Dalle prime valutazioni di Igli Tare e Massimiliano Allegri si è capito quale difensore centrale salutare in vista della prossima estate. Malick Thiaw potrebbe dire addio al Milan già dalle prossime settimane con il tedesco che piace sia al Bayern Monaco che al Bayer Leverkusen.

Il classe 2001 nel finale di stagione ha perso il posto da titolare con Sergio Conceicao che ha deciso di puntare su Pavlovic, Gabbia e Tomori come trio titolare. Lo stesso inglese potrebbe dire addio in estate ma al momento non sono giunte ancora offerte concrete per il cartellino dell’ex Chelsea.

Per quello che riguarda Malick Thiaw il Milan chiede circa 25 milioni di euro per chiudere la cessione del difensore che era entrato anche nel giro della nazionale tedesca circa un anno fa. Il classe 2001 potrebbe tornare in patria per cercare di mettersi in mostra anche in vista del mondiale del 2026 con la speranza di guadagnare la convocazione.

Bayern Monaco e Bayer Leverkusen hanno già preso informazioni sul calciatore del Milan che potrebbe tornare in patria dopo aver vestito la maglia dello Schalke 04. In caso di offerta da circa 22 milioni di euro l’affare potrebbe concludersi positivamente con i rossoneri che andrebbero a mettere in cassa una somma importante da poter poi reinvestire sul mercato. Thiaw potrebbe andare ad aggiungersi ad altri nomi eccellenti che sembrano essere in uscita da casa Milan con Reijnders e Theo Hernandez che potrebbero essere sacrificati.