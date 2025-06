Lo voleva Maldini, lo prende Tare: colpo da favola per Allegri

Per il centrocampo rossonero rispunta un nome che già Maldini aveva provato a portare a Milanello: ora ci riprova Tare.

Il Milan rischia di perdere un titolarissimo come Tijjani Reijnders e la società dovrà essere brava a sostituirlo e a rinforzare un reparto che a prescindere doveva essere migliorato. Perdendo uno come l’olandese, a maggior ragione sarà necessario intervenire in maniera efficace.

Bisogna aumentare il tasso tecnico e al tempo stesso la capacità di recuperare palloni. Servono centrocampisti in grado di dare più “qualità” e più “quantità” alla mediana rossonera. È un reparto fondamentale e Igli Tare è consapevole di non dover sbagliare scelte. Assieme al direttore tecnico e all’allenatore Massimiliano Allegri cercherà di individuare i giusti tasselli.

Calciomercato Milan, dopo Maldini anche Tare: nuovo tentativo per il centrocampista

Non è un segreto che il Milan stia valutando profili italiani come Samuele Ricci del Torino e Hans Nicolussi Caviglia del Venezia. Per il primo sembra già essere partita una trattativa, mentre l’ex Juventus è solo un’opzione tenuta in standby.

Attenzione anche ai nomi dall’estero. Oggi La Gazzetta dello Sport rilancia Raphael Onyedika, nigeriano classe 2001 in forza al Club Brugge. Non è una novità nelle cronache del calciomercato rossonero, dato che a lui avevano pensato già Paolo Maldini e Frederic Massara nell’estate 2022.

Allora Onyedika militava in Danimarca nel Midtjylland e i dirigenti del Milan si fecero avanti, ma senza mai fare un’offerta considerata congrua dalla controparte. Arrivarono a circa 7-8 milioni di euro, bonus inclusi, mentre il Club Brugge proponendone circa 9,5 lo portò in Belgio.

Forse fare tappa nella Jupiler Pro League è stato meglio per un giovane calciatore che giocava in Danimarca e che aveva poca esperienza. Ma adesso è pronto per mettersi alla prova in un campionato più impegnativo come la Serie A. Attenzione anche alle società della Premier League, in particolare al West Ham.

In questi giorni dall’Inghilterra sono giunte notizie inerenti l’assalto degli Hammers, decisi ad assicurarsi Onyedika per rinforzare il centrocampo della squadra allenata da Graham Potter. L’operazione potrebbe costare circa 20 milioni di sterline (23,7 milioni di euro).

Il Milan non sembra essersi fatto avanti concretamente e il nazionale nigeriano è disponibile a trasferirsi al West Ham. La Premier League è un campionato gradito a qualsiasi calciatore e lui non fa eccezione. Anche se il club rossonero ha fatto un sondaggio, in questo momento sembra l’Inghilterra la destinazione più probabile del centrocampista africano.