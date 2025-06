Modric-Milan, tutto vero: che bomba, colpo a zero

Luka Modric al Milan. Questa è la bomba di mercato della serata con i rossoneri che sperano di chiudere l’affare a costo zero in vista della prossima stagione.

Classe 1985, Luka Modric ha da poco salutato il Real Madrid ed è pronto ad una nuova avventura nella sua carriera. Da sempre estimatore del Milan, potrebbe chiudere la sua esaltante carriera in rossonero.

Dato l’addio al Real Madrid, Luka Modric è alla ricerca di un’ultima avventura per la sua grandissima carriera con il Milan che, stando a quanto affermato da Fabrizio Romano, starebbe valutando il colpo a costo zero per portare qualità ed esperienza nella rosa. Prossimo dal compiere 40 anni il prossimo settembre, il centrocampista croato rappresenterebbe un colpo fondamentale soprattutto a livello di leadership per cercare di trascinare il Milan in una stagione che vedrà gli uomini di Allegri vivere solamente campionato e coppa Italia.

Milan, idea Modric per il centrocampo rossonero: colpo a zero

Salutato il Real Madrid, con il quale ha vinto tutto, Luka Modric è alla ricerca di un nuovo club per la prossima stagione ed il Milan è pronto a tentare il centrocampista croato per mettere sul piatto un contratto annuale che permetterebbe al classe 1985 di giocare ancora ad alti livelli.

Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano, Igli Tare vorrebbe fortemente il centrocampista in vista della prossima stagione con Massimiliano Allegri che avrebbe così a disposizione un calciatore abituato a giocare ad altissimi livelli.

Dal canto suo, Luka Modric non ha mai nascosto la sua ammirazione per il Milan affermando di essere sempre stato un tifoso dei rossoneri grazie alla presenza per lunghi anni in rosa di Zvonirim Boban. La chiamata del nuovo direttore sportivo dei rossoneri potrebbe convincere il centrocampista a scegliere proprio il club meneghino per chiudere la sua carriera in Serie A, un campionato sfiorato in passato con l’Inter che lo cercò a lungo.