Allegri batte subito i pugni: vuole il colpo dalla Juventus

La prima richiesta di Allegri è un giocatore della Juventus: l’allenatore spinger per averlo al posto di Theo Hernandez

Da pochi giorni, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Un po’ a sorpresa, i rossoneri hanno scelto lui per sostituire Sergio Conceicao, che ha salutato i rossoneri dopo soli sei mesi. L’avventura del portoghese era iniziata benissimo con l’incredibile vittoria della Supercoppa Italiana, poi però solo disastri: l’eliminazione dalla Champions League, l’ottavo posto in classifica e la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna. La società ha deciso di ripartire con due innesti: il primo è stato quello di Igli Tare come direttore sportivo e, qualche giorno dopo, l’arrivo di Allegri in panchina.

Una scelta che lasciare parecchio a desiderare, ma è una certezza di raggiungimento di almeno il quarto posto, l’unico obiettivo indispensabile per questa società e proprietà. E quindi va bene così: il Milan dimentica la forma per pensare solo alla sostanza, in pratica tutto il contrario di ciò che il calcio oggi vuole. E ora c’è curiosità per le mosse di mercato: si comincia dalle cessioni, con Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez in Arabia Saudita le piste più calde. E, a proposito del francese, Allegri ha individuato il sostituto ed è un suo ex giocatore in bianconero.

Dalla Juventus al Milan, Allegri spinge per averlo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha già individuato una piccola lista di obiettivi per sostituire l’eventuale cessione di Theo Hernandez: Moncada spinge per Junior Firpo, che arriverebbe a costo zero, mentre Tare ha messo nel mirino Destiny Udogie del Tottenham, per il quale però è necessaria un’offerta da almeno 40 milioni per strapparlo agli Spurs. A questi due se ne aggiunge un terzo, che piace particolarmente a Max Allegri.

L’allenatore italiano, scrive la rosea, avrebbe chiesto al Milan di fare un tentativo per Andrea Cambiaso, il terzino della Juventus. Ci si aspettava una crescita importante da parte sua con Thiago Motta e, per un certo periodo, così è stato, fino a quando, poco prima di gennaio, è arrivata l’importante offerta del Manchester City: 50 milioni da parte di Guardiola per averlo subito, e l’affare sembrava destinato ad andare in porto ma poi qualcosa è andato storto.

Cambiaso è quindi rimasto a Torino dopo che aveva annusato la possibilità di andare in una delle migliori squadre d’Europa, ed è un episodio che ha influito sul suo rendimento, già destabilizzato da continui problemi fisici. Il Milan potrebbe fare un tentativo ma serve un’offerta importante, e soprattutto bisognerà capire se da Manchester, o da altrove, c’è ancora interesse per lui.