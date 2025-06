Colpo promozione per il Sassuolo: il primo rinforzo arriva dal Milan

La neopromossa bussa in casa rossonera per rinforzare la squadra in vista del ritorno in Serie A: ecco l’obiettivo.

La retrocessione in Serie B fu una brutta botta per i tifosi del Sassuolo, ormai abituati alla Serie A e che fiduciosi che la società avrebbe sempre allestito una squadra in grado di salvarsi senza soffrire. Ma la scorsa stagione è stata disastrosa e si è conclusa con il peggiore degli esiti.

Ma la grande delusione per la mancata salvezza non ha abbattuto la dirigenza, determinata a riconquistare subito la promozione nel massimo campionato italiano. Obiettivo raggiunto, dato che la squadra guidata da Fabio Grosso ha terminato la Serie B al primo posto della classifica, ottenendo la promozione diretta e soddisfacendo subito le aspettative dei tifosi che un anno fa si disperarono per la retrocessione.

Calciomercato, il Sassuolo pesca dal Milan: l’obiettivo

Ovviamente, la dirigenza del Sassuolo ha davanti la missione di costruire un organico in grado di evitare una nuova batosta nella prossima stagione. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali è già al lavoro per assicurarsi alcuni calciatori utili al progetto.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, la società emiliana sta considerando anche Lorenzo Colombo per la propria campagna acquisti. L’attaccante classe 2002 è reduce da una stagione all’Empoli, retrocesso in Serie B e che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Colombo, 7 gol e 2 assist nelle 43 presenze stagionali, è un centravanti che non è ancora riuscito a esplodere. Nonostante lo spazio avuto nelle avventure in prestito con Lecce, Monza ed Empoli, deve ancora fare un salto di qualità per dimostrare di essere da Serie A. Vedremo se la sua prossima tappa sarà il Sassuolo, che comunque ha già tre attaccanti in organico (Mulattieri, Moro, Skjellerup) e che ne avrà indietro altrettanti di rientro dai prestiti (Pinamonti, Alvarez, Russo).

Probabilmente, Carnevali proverà prima a sfoltire un po’ il reparto. In questi giorni si è parlato anche di un altro centravanti in orbita neroverde: Joaquin Panichelli, argentino classe 2002 di proprietà dell’Alaves e che nell’ultima stagione ha militato in prestito nel Mirandes. Nella Liga 2 ha messo assieme 20 gol e 4 assist in 40 presenze. È un profilo che intriga la dirigenza del Sassuolo.

Se sfumasse la pista emiliana, per Colombo potrebbero essercene comunque altre in Serie A. Ci sono altre neopromosse come Pisa e Cremonese che potrebbero farsi avanti per ottenere il suo prestito, magari con obbligo di riscatto condizionato dal raggiungimento della salvezza. Anche se non è un goleador, è un attaccante che comunque sa svolgere un lavoro molto prezioso per la squadra fuori dall’area, sfruttando la sua potenza fisica e la sua capacità di tenere palla. Se migliorasse anche dentro l’area…