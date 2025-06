Non c’è più niente da fare, la cessione è fatta: il Milan saluta il primo big

Via libera da parte del club rossonero, che è pronto ad incassare una cifra importante sui 35 milioni di euro: ecco il punto della situazione

Sono stati davvero giorni intensi per il Milan. Igli Tare ha iniziato la sua avventura premendo forte il piede sull’acceleratore, chiudendo così subito per l’allenatore. Il Diavolo ha deciso di di ripartire da Massimiliano Allegri, una scelta che ha animato gran parte della piazza rossonera, che in queste ultime ore ha esultato anche per il ko pesantissimo dell’Inter contro il Psg in finale di Champions League.

Dopo diverse gioie, però, le attenzioni dei milanisti si spostano sul mercato in uscita e la possibile cessione di un big della squadra. Stiamo parlando di Theo Hernandez, pronto a fare le valigie in questa sessione. Il francese è stato di fatto scaricato dal club rossonero e l’ultimo incontro avuto tra il suo agente e Igli Tare non ha fatto altro che certificarlo.

Fissato il prezzo – sui 35 milioni di euro – all’agente è stato detto esplicitamente di trovar squadra al suo assistito. Ad oggi c’è la proposta dell’Al Hilal, che vuole mettere a disposizione del suo nuovo tecnico – che potrebbe essere Simone Inzaghi – diversi colpi da novanta. Per Theo Hernandez è pronto uno stipendio da 18 milioni di euro a stagione, al Milan invece i 35 milioni di euro richiesti.

Theo Hernandez in Arabia, caccia al sostituto

Serve, dunque, solo il via libera da parte del terzino mancino, che non è mai stato molto propenso ad accettare l’Arabia Saudita. Al momento, però, non si registra l’interessamento di una big europea. Ecco perché l’Al Hilal è convinta che presto possa arrivare il sì definitivo di Theo Hernandez.

Ci spera anche il Milan, che incasserebbe una cifra importante per un calciatore messo sul mercato. I soldi, poi, sarebbero investiti per l’acquisto di un terzino sinistro. Si guarda molto alla Nazionale italiana e a quella voglia di avere una squadra più azzurra. Così attenzione alla possibilità Cambiaso, ma resiste anche l’idea Udogie.

I profili sul taccuino di Igli Tare e del gruppo di lavoro non mancano e ben presto capiremo su chi si deciderà di puntare. La scelta di privarsi di Theo Hernandez non convince in toto il popolo rossonero che sui social ha già iniziato a salutare chi ha scritto pagine importanti della storia recente del Milan.