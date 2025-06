Ribaltone totale al Milan, cambia il futuro: lo ha chiamato Allegri

Cambia il destino di un calciatore del Milan in vista della prossima stagione con Massimiliano Allegri che sta lavorando alla costruzione della rosa dei rossoneri.

Dopo l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo il Milan ha ufficializzato anche Massimiliano Allegri come nuovo allenatore con il tecnico livornese che sta cercando di costruire una rosa che possa rilanciare la squadra.

L’annata disastrosa del Milan ha portato il club a cambiare molto in vista del futuro accelerando le operazioni di rivoluzione. Igli Tare è il nuovo direttore sportivo della squadra con Massimiliano Allegri che ha assunto il ruolo di allenatore ed è chiamato a rivitalizzare calciatori che nella parte finale della scorsa stagione hanno ampiamente deluso. In queste ore il tecnico sta iniziando a chiamare uno per uno i calciatori della rosa sui quali vuole puntare in ottica futura per gettare le basi del suo nuovo Milan.

Massimiliano Allegri chiama un big: cessione bloccata, sarà ancora rossonero

Secondo quanto affermato da Milannews.it, Massimiliano Allegri avrebbe chiamato Rafael Leao per convincerlo a restare al Milan in ottica futura considerandolo centrale nel suo nuovo progetto. Il tecnico livornese è certo di voler puntare sul classe 1999 e vuole allontanare le voci di un suo possibile addio al club rossonero.

Rafael Leao è legato al Milan da un contratto fino al giugno del 2028 e negli ultimi giorni si stanno intensificando le voci relative ad un suo possibile addio ai rossoneri durante l’estate. La mancata qualificazione alle coppe europee porterà il Milan a cedere almeno un paio di pezzi eccellenti della rosa con Reijnders e Theo Hernandez che appaiono pronti a dire addio al club.

Su Rafael Leao ci sono da tempo Bayern Monaco e Barcellona, fortemente interessati al suo cartellino ma la volontà di Massimiliano Allegri potrebbe essere decisiva sul suo destino. La volontà di fare parte del nuovo progetto rossonero potrebbe allontanare le voci di cessione con Leao che potrebbe tornare ad essere nuovamente centrale nel Milan magari con un nuovo ruolo da seconda punta che Allegri vorrebbe cucirgli addosso.

Molto però dipenderà da quelle che saranno le dinamiche di mercato e le offerte che arriveranno in casa rossonera durante le prossime settimane. Una delle volontà del Milan è quella di andare a chiudere la cessione di un pezzo da novanta già entro il mese di giugno per mettere a posto un bilancio che rischia di essere in negativo per la prima volta dopo due anni.