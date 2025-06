Addio Milan, nuova squadra in Serie A per Walker

Walker si prepara a salutare il Milan, ma potrebbe restare in Serie A: c’è un’ipotesi che può prendere corpo a breve

L’esperienza di Kyle Walker al Milan, a meno di colpi di scena, sembra destinata a chiudersi dopo soli sei mesi. Il suo acquisto a gennaio aveva sorpreso tutti: affare lampo con il Manchester City in prestito con diritto di riscatto, e l’inizio era stato molto promettente. D’altronde, il Milan aveva preso un vero e proprio campione: Walker ha vinto tutto quello che c’è da vincere con la squadra di Pep Guardiola e, per molti anni, è stato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. La stagione però per lui non era iniziata bene con diversi problemi fisici e un ruolo non più da protagonista, così la cessione al Milan per ritrovarsi.

Nelle prime partite abbiamo visto un gran giocatore, pronto ad alzare il livello della squadra sotto tutti i punti di vista, dopodiché anche lui è stato inghiottito dal buco rossonero: un calo vertiginoso, l’infortunio al gomito e poi la perdita del posto da titolare. Ad una domanda di Sky Sport mentre era ad una gara di Formula 1, ha detto: “Se resto al Milan? Sì sì, forse” ma ad oggi è più probabile l’addio e il ritorno a Manchester.

Walker potrebbe restare in Serie A, le ultime

A meno di clamorosi colpi di scena quindi, Walker non resterà al Milan ma, al tempo stesso, non dovrebbe restare nemmeno al Manchester City. La sua avventura coi Citizens si è conclusa: la squadra di Pep Guardiola sta affrontando una profonda rifondazione e l’inglese non ne fa parte, per questo gli si troverà una nuova sistemazione. Potrebbe spingere per tornare allo Sheffield, dove è cresciuto nelle giovanili, o anche al Tottenham, ma c’è qualche possibilità anche in Italia.

Walker può diventare un’opportunità di mercato per molte squadre. Ad esempio, è un nome che potrebbe tornare utile alla Roma e a Gian Piero Gasperini, che potrebbe utilizzarlo sia da braccetto di destra che da esterno a tutta fascia nel suo storico 3-4-2-1. Nessuna trattativa né altro di concreto, solo un’ipotesi come tante altre. La speranza è che il Milan possa invece decidere di tenerlo: l’obiettivo dei rossoneri deve essere quello di alzare l’asticella dal punto di vista della qualità ma anche dell’esperienza e dell’atteggiamento, e Walker è un giocatore in linea con queste richieste, ancor di più con un allenatore come Allegri che preferisce lavorare con profili del genere. I dubbi del Milan, come sempre, sono di natura economica in relazione all’età.