La fascia destra è sistemata: il Milan chiude il colpo in Serie A

Il Milan prepara il colpo per la fascia destra: Walker va via, Emerson Royal non convince, ecco l’acquisto dalla Serie A

L’addio di Davide Calabria a gennaio ha segnato un grande cambiamento al Milan: dopo tanti anni, la fascia destra dei rossoneri non ha più un solo padrone. A giugno scorso è stato acquistato Emerson Royal per anticipare l’addio del capitano, ma le prestazioni del brasiliano non hanno convinto granché, e a questo si è poi aggiunto il grave infortunio proprio poco prima della sua possibile cessione in Turchia durante la finestra invernale di mercato. Kyle Walker doveva essere il presente e il prossimo futuro, ma la sua avventura in rossonero è destinata a finisce dopo soli sei mesi.

Con l’addio di Walker quindi l’acquisto di un nuovo terzino destro per il Milan deve diventare una priorità, considerando che per Emerson Royal non c’è spazio se non come alternativa e riserva (se non arriveranno offerte per lui quest’estate). Ad oggi non ci sono nomi concreti perché le attenzioni sono tutte sulle uscite, in particolare quella di Reijnders al City e di Theo Hernandez all’Al-Hilal, ma qualche idea c’è.

Milan, colpo in Serie A per la fascia destra: completa la rosa

Il Milan, riporta Gianluca Di Marzio, sta valutando Andrea Cambiaso per sostituire Theo Hernandez: un terzino di grande valore (che il City aveva provato ad acquistare a gennaio per oltre 40 milioni) che può giocare su entrambe le fasce, ma i rossoneri hanno anche bisogno di un terzino destro di spessore, al quale poi si può aggiungere anche un elemento di completamento, soprattutto in caso di cessione anche di Emerson Royal.

Questo elemento può arrivare dalla Serie A, più precisamente da Cagliari. Nadir Zortea, in scadenza di contratto a giugno 2028, è stato protagonista di un’ottima stagione in Sardegna con anche diversi gol pesanti, fra cui i due segnati al Milan (uno all’andata e uno al ritorno). Le sue prestazioni non sono passate inosservate e oggi diversi club italiani guardano a lui con parecchia attenzione. I rossoneri potrebbero inserirsi per provare a prenderlo a completamento della rosa come detto, ovviamente non da titolare dove invece serve qualcosa in più, ma chi? Può tornare di moda Matty Cash dell’Aston Villa, ma ad oggi, come detto, non c’è alcuna indiscrezione. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni con il lavoro di Tare e Allegri.