Scambio in Serie A, il Milan accontenta Allegri: arriva il difensore centrale

Il Milan potrebbe concludere un importante colpo in Serie A attraverso uno scambio con Massimiliano Allegri che ha chiesto l’acquisto di un difensore centrale.

La difesa è uno dei reparti che verrà maggiormente ritoccato in vista della prossima stagione con Massimiliano Allegri che sembra avere le idee chiare su quelli che dovranno essere i movimenti da chiudere per migliorare l’organico.

Salutato di fatto Kyle Walker che farà ritorno al Manchester City in estate (anche se non per molto) e con Theo Hernandez sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita, il Milan è pronto a rivoluzionare le proprie fasce in vista della prossima stagione. Non mancheranno però dei cambiamenti anche per quello che riguarda il reparto centrale con alcuni calciatori come Thiaw e Tomori che potrebbero salutare la squadra rossonera in estate. A tal proposito ci saranno dei colpi da chiudere in entrata per completare la rosa a disposizione di Allegri.

Si chiude uno scambio in Serie A, il Milan vuole un difensore centrale

Massimiliano Allegri avrebbe richiesto alla dirigenza del Milan uno sforzo per chiudere il colpo relativo all’acquisto del giovane Giovanni Leoni, centrale che ha vissuto un ottimo finale di stagione con la maglia del Parma.

Classe 2006, il giovane difensore sembra essere pronto al grande salto per passare in una big del nostro campionato con diverse squadre che sono pronte a fare un tentativo per il calciatore del Parma. Su Leoni ci sono infatti sia la Roma che il Napoli passando per Juventus e, appunto, Milan. I rossoneri avrebbero già preso i primi contatti con il Parma per provare a chiudere l’acquisto mettendo sul piatto anche un possibile scambio.

Come parziale contropartita tecnica potrebbe essere proposto Kevin Zeroli, giovane centrocampista che ha vissuto la seconda parte di stagione con la maglia del Monza in prestito secco. Il classe 2005 difficilmente troverà spazio nel Milan di Allegri e potrebbe partire nuovamente in prestito o anche a titolo definitivo per cercare di raggiungere un nuovo colpo di mercato.

L’intenzione del Milan, come dimostrato in questa prima parte di calciomercato, è quella di provare ad anticipare la concorrenza per raggiungere i propri obiettivi e provare a chiudere gli affari necessari a sistemare l’organico. Leoni andrebbe a prendere il posto in rosa che al momento è coperto da Malick Thiaw con il classe 2001 che sembra destinato a tornare in Germania durante la sessione di mercato estiva con Bayern Monaco e Bayer Leverkusen interessati al suo cartellino.