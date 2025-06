Triplo colpo Milan dopo Modric, in arrivo tre regali per Allegri

Il Milan è pronto a far felice Allegri con altri tre acquisti oltre a Madrid: sono tre pupilli dell’allenatore, tutti i dettagli

Il Milan è attivissimo sul mercato per quanto riguarda il fronte cessioni. Reijnders al Manchester City è un affare chiuso: ai rossoneri 55 milioni di parte fissa più bonus. Cifre molto basse rispetto al reale valore del giocatore, che aveva anche rinnovato poco fa. A conferma di quanto il Milan sia una società in difficoltà quando si tratta di vendere bene. Una cessione voluta in primis da Giorgio Furlani e da Gerry Cardinale, che non guardano in faccia nessuno se si tratta di vendere a cifre grosse, figuriamoci adesso che non ci sono gli introiti della Champions League (ma non è determinante, basti pensare a Sandro Tonali).

Il Milan perde un grande giocatore ma a breve potrebbe accogliere Luka Modric a costo zero: Igli Tare lo ha incontrato in Croazia per arrivare ad un accordo, il 39enne potrebbe arrivare a Milanello con l’obiettivo di alzare il livello di mentalità e leadership, ma non basterà. Nel frattempo Allegri aspetta anche qualche colpo in entrata e per la Gazzetta dello Sport sono tre i nomi sui quali spinge forte per averli.

Il Milan è pronto a regalare tre colpi ad Allegri

Sono tre giocatori che l’allenatore stima e apprezza: due di questi li ha già allenati, uno è invece una delle rivelazioni più interessanti del campionato appena concluso di Serie A e ha attirato l’attenzione di Allegri, che lo ha messo in cima alla lista dei suoi obiettivi per rinforzare il Milan.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Tare è pronto ad accontentare Allegri con i tre innesti da lui richiesti: Adrien Rabiot per il centrocampo, Andrea Cambiaso per la difesa al posto di Theo Hernandez e Giovanni Leoni in difesa. Rabiot è passato al Marsiglia a costo zero durante la stagione e oggi ha una valutazione di 20 milioni circa, più complicata la questione che riguarda Cambiaso, che la Juventus aveva quasi venduto al Manchester City a gennaio scorso per oltre 50 milioni (cifre che il Milan non spenderà mai). L’affare più “semplice” ad oggi è Leoni dal Parma perché ha una valutazione molto accessibile (dai 15 ai 20 milioni) e potrebbe prendere il posto di Tomori, un altro destinato all’addio, o anche di Thiaw, attenzionato da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Sono questi i nomi più caldi al momento per il mercato del Milan oltre a Modric, sul quale siamo già molto avanti: c’è chi è pronto a scommettere che l’affare potrà chiudersi nel giro di qualche giorno.